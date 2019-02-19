Политика

Первые лица Волгоградской области вживую услышат Послание президента РФ Федеральному собранию

Политика 19.02.2019 18:09
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19.02.2019 18:09


Сегодня в Москву вылетела делегация Волгоградской области для участия в ежегодном Послании президента РФ Федеральному собранию. Как сообщает ИА «Высота 102», среди приглашенных на знаковое политическое мероприятие – губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель областной думы Николай Семисотов и глава Волгограда Виталий Лихачев. Примечательно, что мэр областного центра оказался одним из пяти руководителей муниципалитетов, которые будут присутствовать завтра в Гостином дворе. Также Послание заслушают депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации от Волгоградской области.
До 2018 года ежегодное Послание главы государства традиционно оглашалось в Кремле. В прошлом году впервые мероприятие прошло в Манеже. Это было связано с увеличением количества приглашенных гостей, а также использованием огромных мультимедийных экранов. Обращение к нижней и верхней палатам парламента страны станет для Владимира Путина 15-м по счету.
Фото: www.kremlin.ru

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