Обвиняемому во взрыве дома в Волгограде не удалось выйти на свободу

Расследования 19.02.2019 15:00
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19.02.2019 15:00
Волгоградский областной суд оставил под стражей Владимира Лексункина, обвиняемого в трагедии со взрывом газа в доме №60 по проспекту Университетскому в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе облсуда.
Лексункин, напомним, обжаловал меру пресечения об аресте до 2 мая текущего года. Рассмотрение его жалобы должно было состояться 15 февраля, но было перенесено по техническим причинам - отсутствовала видеосвязь со следственным изолятором, в котором находится Лексункин. Его адвокат просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. По словам защитника продление срока содержания его подзащитного под стражей является безосновательным, поскольку последний не намерен скрываться от следствия или суда, уничтожать доказательства или каким-либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Однако суд эти доводы не убедили.
Лексункин является одним из трех фигурантов резонансного уголовного дела, которое с января 2018 года рассматривается в Советском райсуде. Подсудимые обвиняются в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Им грозит до 10 лет тюрьмы. На скамье подсудимых - владелец рыбного павильона Юрослав Бабаян, который, как считает следствие, заказал незаконную врезку в коммунальные сети, а также его отец Юрий Бабаян. Владимир Лексункин проводил работы по нелегальному подключению к водопроводу.
В результате взрыва четырехэтажного дома №60 по проспекту Университетскому 16 мая 2017 года 4 человека погибли, 10 получили травмы. По данным следствия, причиной взрыва стало незаконное подключение к водопроводу, в ходе которого была повреждена газовая труба. После трагедии дом был снесен, на его месте разбит сквер. Бывшие жильцы получили от администрации области сертификаты на новое жилье.
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