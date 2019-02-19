Экономика

Гендиректор "ЕвроХима": "ВолгаКалий" выйдет на 100% мощности в 2020–2021 годы

Экономика 19.02.2019 14:16
206 0
19.02.2019 14:16


Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» выйдет на полную загрузку либо в следующем году, либо через год. Об этом заявил генеральный директор "ЕвроХима" Игорь Нечаев в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
«По "ВолгаКалию" мы планируем выйти на 100% мощности в 2020–2021 годы, - отметил Игорь Нечаев. — В Волгограде сейчас ведется наладка, монтаж оборудования, проходка под землей, дооборудование стволов. В отличие от Усольского ГОКа, где глубина стволов 500 метров, в Котельниково стволы расположены достаточно глубоко, почти на один километр под землей… Все будет зависеть от того, как будет запускаться оборудование, и как будет обогащаться сама руда. Потому что одно дело разведка, предположение, а другое дело — фактический продукт, с которым нужно работать, который нужно обогатить, получить товарную продукцию, которая нужна потребителям. Продукт с низким содержанием калия никому не нужен».
Напомним, сейчас компания «ЕвроХим-ВолгаКалий»  осуществляет пусконаладочные работы на  Гремячинском горно-обогатительном комбинате. Переработка добываемой в руднике калийной руды в готовый продукт – концентрат хлористого калия – будет происходить на сильвинитовой обогатительной фабрике. Обогащение руды происходит с использованием тысяч единиц сложного оборудования, соединенного в единый автоматизированный цикл. Сейчас строительство корпусов обогатительного комплекса и инфраструктуры близится к завершению.
Инвестиции в строительство Гремячинского ГОКа составили 117 млрд. рублей. В целом  компании Андрея Мельниченко - "ЕвроХим", СУЭК и Сибирская генерирующая компания за последние десять лет инвестировали рекордные для российского нефтегазового сектора более $17 млрд. 
Напомним также, АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская обл.), а также выпуску аммиака на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» (Ленинградская обл.). Штат сотрудников – более 26 000 человек по всему миру.
Владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК – российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт», Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. Им инвестировано в российскую промышленность более 17 млрд. долларов за последние 10 лет. В частности, компания «ЕвроХим» за 10 лет инвестировала 409 млрд. рублей в строительство своих основных проектов.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде "нулевые" квитанции за вывоз мусора получат жители шести районов
28.01.2019 16:17
14127 10
Утратил право собственности: ВМК "Красный Октябрь" лишили здания лодочной станции
06.02.2019 18:46
10979 9
Малому бизнесу Волгоградской области обещают подсластить налоговую «пилюлю»
13.02.2019 16:56
10998 2
Экономика
19.02.2019 14:38
Экономика 19.02.2019 14:38
196 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.02.2019 10:33
Экономика 19.02.2019 10:33
3079 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.02.2019 15:37
Экономика 18.02.2019 15:37
2026 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.02.2019 11:57
Экономика 18.02.2019 11:57
1223 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.02.2019 10:17
Экономика 18.02.2019 10:17
429 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.02.2019 18:56
Экономика 16.02.2019 18:56
11767 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.02.2019 12:04
Экономика 15.02.2019 12:04
1624 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.02.2019 17:19
Экономика 14.02.2019 17:19
1728 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.02.2019 15:37
Экономика 14.02.2019 15:37
716 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.02.2019 12:36
Экономика 14.02.2019 12:36
720 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.02.2019 08:15
Экономика 14.02.2019 08:15
4802 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.02.2019 16:56
Экономика 13.02.2019 16:56
10998 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.02.2019 16:55
Экономика 13.02.2019 16:55
1221 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.02.2019 14:22
Экономика 13.02.2019 14:22
806 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.02.2019 12:19
Экономика 13.02.2019 12:19
6490 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:31
За 2018 год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» увеличилась почти вдвоеСмотреть фотографии
15:13
Администрацию Волгограда суд обязал заняться ливневой канализациейСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде консультант госжилинспекции задержан за мошенничествоСмотреть фотографии
15:00
Обвиняемому во взрыве дома в Волгограде не удалось выйти на свободуСмотреть фотографии
14:38
Сбербанк, «Сбербанк Лизинг» и GE Healthcare заключили соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
14:31
Экс-сотруднику желдороги грозит тюрьма за сход вагонов грузового поезда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:16
Гендиректор "ЕвроХима": "ВолгаКалий" выйдет на 100% мощности в 2020–2021 годыСмотреть фотографии
13:35
В Волгоградской области выросли цены на жилье в новостройкахСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде студент с пневмонией пикетом отметил отмену крепостного права в РоссииСмотреть фотографии
12:49
Волгоградская облдума делает робкую попытку задать неудобный вопрос администрации региона Смотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области прибавили в цене «народные» продуктыСмотреть фотографии
11:51
Жители Волгоградской области – против газовиков Смотреть фотографии
11:26
В Волгограде сотрудник ГИБДД с сообщниками инсценировали 11 ДТПСмотреть фотографии
11:17
Волгоградец «обчистил» мобильный банк знакомогоСмотреть фотографии
10:33
Жители Волгоградской области накопили в банках 257 млрд рублейСмотреть фотографии
10:26
Замеры пользователей определили оператора с самым быстрым интернетом в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:50
Чиновники столицы российской провинции не могут жить без иномарокСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области гонконгский грипп вышел вперед Смотреть фотографииCмотреть видео
19:21
В Волгограде в час-пик на «зебре» сбили школьникаСмотреть фотографии
17:47
Житель Волгограда отсудил 70 тысяч рублей, которые перевел по ошибке не томуСмотреть фотографии
17:24
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Не пройти-не проехать: жители города под Волгоградом живут как в деревнеСмотреть фотографии
16:17
В Волгоградской области старший кассир банка проиграла почти 13 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:50
Специальный механизм спустит пассажиров-колясочников в волгоградскую «подземку»Смотреть фотографии
15:37
На квартирный вопрос ответили в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде сбежавшему из колонии разбойнику грозит внушительный срокСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской облдуме спустя год вспомнили, что хотели избавить жилые дома от пивнушек Смотреть фотографииCмотреть видео
15:09
В Волгоградской области в колонию пришли "фаршированные" листы ДВПСмотреть фотографии
14:56
В Волгоградской области МУП оштрафовали за холодные квартиры в отопительный сезонСмотреть фотографии
13:28
Вирусы гриппа продолжают активно циркулировать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 