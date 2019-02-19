Экономика 19.02.2019 14:16
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19.02.2019 14:16
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» выйдет на полную загрузку либо в следующем году, либо через год. Об этом заявил генеральный директор "ЕвроХима" Игорь Нечаев в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
«По "ВолгаКалию" мы планируем выйти на 100% мощности в 2020–2021 годы, - отметил Игорь Нечаев. — В Волгограде сейчас ведется наладка, монтаж оборудования, проходка под землей, дооборудование стволов. В отличие от Усольского ГОКа, где глубина стволов 500 метров, в Котельниково стволы расположены достаточно глубоко, почти на один километр под землей… Все будет зависеть от того, как будет запускаться оборудование, и как будет обогащаться сама руда. Потому что одно дело разведка, предположение, а другое дело — фактический продукт, с которым нужно работать, который нужно обогатить, получить товарную продукцию, которая нужна потребителям. Продукт с низким содержанием калия никому не нужен».
Напомним, сейчас компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет пусконаладочные работы на Гремячинском горно-обогатительном комбинате. Переработка добываемой в руднике калийной руды в готовый продукт – концентрат хлористого калия – будет происходить на сильвинитовой обогатительной фабрике. Обогащение руды происходит с использованием тысяч единиц сложного оборудования, соединенного в единый автоматизированный цикл. Сейчас строительство корпусов обогатительного комплекса и инфраструктуры близится к завершению.
Инвестиции в строительство Гремячинского ГОКа составили 117 млрд. рублей. В целом компании Андрея Мельниченко - "ЕвроХим", СУЭК и Сибирская генерирующая компания за последние десять лет инвестировали рекордные для российского нефтегазового сектора более $17 млрд.
Напомним также, АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская обл.), а также выпуску аммиака на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» (Ленинградская обл.). Штат сотрудников – более 26 000 человек по всему миру.
Владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК – российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт», Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. Им инвестировано в российскую промышленность более 17 млрд. долларов за последние 10 лет. В частности, компания «ЕвроХим» за 10 лет инвестировала 409 млрд. рублей в строительство своих основных проектов.
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