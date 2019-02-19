Аналитика

В Волгоградской области выросли цены на жилье в новостройках

Аналитика 19.02.2019 13:35
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19.02.2019 13:35


Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Волгоградской области за год выросла на 4,99% - до 38 405 рублей. Как сообщает ИА "Высота 102", такие данные сегодня озвучили эксперты "Авито Недвижимость", проанализировавшие рынок первичной недвижимости в России. Примечательно, что средняя цена квадратного метра жилья в Волгограде - это 18% от средней стоимости квадратного метра в Москве (209 776 рублей).
Цена на жилье в новостройках столицы за год выросла всего на 2,79% - это самый низкий показатель в рейтинге. На первом месте по росту цен за квадратный метр оказался Камчатский край. Здесь цена взлетела на 16,3% - до 86 267 рублей. На 15,05% подорожало жилье в Татарстане - до 53 421 рубля. Рост более 12% зафиксирован на рынке первичной недвижимости в Краснодарском крае, Нижегородской и Иркутской областях. По данным экспертов, стоимость квадратного метра снизилась за год только в трех регионах - Санкт-Петербурге (на 22,2% - до 83 288 рублей), в Свердловской области (на 1,47% - до 47 982 рубля) и Самарской области (на 2,15% - до 41 559 рублей).

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