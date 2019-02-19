Жители Волгоградской области – против газовиков

Общество 19.02.2019 11:51
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19.02.2019 11:51
Уже семь человек обратились в Волгоградское УФАС с требованием дать оценку действиям газовиков, которые жители региона считают незаконными и нарушающими их конституционные права. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, слушание дела по нарушению антимонопольного законодательства, в котором ответчиком выступает ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград», назначено на 26 февраля. Среди заявителей – семь человек, жителей Волгограда, рабочего поселка Городище, Волжского, которые пожаловались на отключение газа из-за «плохих» соседей, а также на рассылку писем с угрозами отключения газа из-за других жильцов домов, которые не имеют договоров на обслуживание газового оборудования. К рассмотрению дела привлечены администрации Волгограда, Волжского, инспекция госжилнадзора, управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и региональное управление МЧС. Перед рассмотрением дела антимонопольщики обратились к газовикам с просьбой предоставить список домов, где они планируют отключить поставки газа в случае не заключения собственниками указанных в разосланных письмах жителям Волгоградской области квартир договоров на обслуживание газового оборудования.
Напомним, ситуация, которая сложилась в сфере газового обслуживания населения, обсуждалась недавно на круглом столе в общественной палате Волгоградской области. Несмотря на то, что, по заверению руководства ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград», подача голубого топлива не была прекращена ни в одну квартиру, владельцы которой не заключили договор, тем не менее факты отключения газа из-за неблагополучных соседей в жилых помещениях добросовестных плательщиков уже фиксируются. Вот уже три недели жительница дома №3 по ул. Мукачевской Тракторозаводского района Фаина Григорьева не может вернуться в свою квартиру из-за того, что у нее отключили газ заодно с «плохими» соседями. С жалобой на действия газовиков она обратилась в приемную президента России в Волгоградской области.
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