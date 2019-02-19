Замеры пользователей определили оператора с самым быстрым интернетом в Волгограде

Телеком 19.02.2019 10:26
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19.02.2019 10:26
По результатам замеров пользователей приложения Speedtest в четвертом квартале 2018 года компания Ookla в очередной раз признала «МегаФон» оператором с самым быстрым мобильным интернетом в Волгограде, Волжском и в области*.
Средняя скорость загрузки данных в сети LTE«МегаФона» в Волгограде составила 25 Мбит/с, в Волжском – больше 20 Мбит/с, по области –почти 24 Мбит/с. Максимальные же скорости в Волгограде превысили 50,4 Мбит/с.
Выводы экспертов сделаны на основании 65 тысяч замеров скорости через приложение Speedtest на мобильных устройствах пользователей всех операторов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.
«Для нашей компании преимущество в скорости интернета является одним из главных приоритетов. В 2018 году мы существенно расширили сеть и отточили качество связи к футбольному чемпионату, но и после него активно продолжали строить и совершенствовать 4G сеть на основе частоты 1800 МГц. Для нас важно, что результаты этой большой работы получили независимую оценку со стороны международных экспертов и подтверждаются замерами пользователей», - отметил директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.
*Основано на анализе SpeedtestIntelligence («СпидтестИнтеллиджэнс») компании Ookla («Оокла») данных о средней скорости мобильного интернета в Волгограде, Волжском и области в период 1.10.2018 - 31.12.2018 на всех типах устройств. Торговые марки Ookla воспроизведены с разрешения правообладателя. Карта покрытия и другие подробности на megafon.ru.
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