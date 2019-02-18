Житель Волгограда отсудил 70 тысяч рублей, которые перевел по ошибке не тому

Расследования 18.02.2019 17:47
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18.02.2019 17:47
Тракторозаводский районный суд обязал жительницу Волгограда вернуть 70 тысяч рублей, которые ей по ошибке перечислили через приложение "Сбербанк Онлайн". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе райсуда, деньги женщина получила в июле 2018 года. В октябре в ее адрес отправитель средств направил претензию о возврате ошибочно переведенных с его счета денежных средств, однако женщина претензию проигнорировала. Деньги в добровольном порядке она возвращать отказалась. Лишившийся 70 тысяч рублей мужчина был вынужден обратиться в суд, который полностью встал на его сторону.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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