Житель Волгограда отсудил 70 тысяч рублей, которые перевел по ошибке не тому





Тракторозаводский районный суд обязал жительницу Волгограда вернуть 70 тысяч рублей, которые ей по ошибке перечислили через приложение "Сбербанк Онлайн". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе райсуда, деньги женщина получила в июле 2018 года. В октябре в ее адрес отправитель средств направил претензию о возврате ошибочно переведенных с его счета денежных средств, однако женщина претензию проигнорировала. Деньги в добровольном порядке она возвращать отказалась. Лишившийся 70 тысяч рублей мужчина был вынужден обратиться в суд, который полностью встал на его сторону.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



