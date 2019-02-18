Расследования

В Волгоградской области старший кассир банка проиграла почти 13 миллионов рублей

Расследования 18.02.2019 16:17
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18.02.2019 16:17


Сегодня вступил в законную в силу приговор в отношении 41-летней жительницы города Котово Марии Озериной - бывшего старшего кассира дополнительного офиса реготделения одного из ведущих банков, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора региона Оксаны Чередининой, судом первой инстанции женщина была признана виновной в присвоении денежных средств в особо крупном размере и осуждена к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что Мария Озерина имела доступ в хранилище ценностей. 
Несколько раз в неделю в вечернее время она, якобы по служебной необходимости, из пачек банкнот вытаскивала купюры. На самом деле деньги женщина присваивала и тратила их, делая ставки на интернет-сайтах электронных казино, зарегистрированных за рубежом. 
Всего в период с февраля 2017 года по январь 2018 года старшему кассиру удалось похитить свыше 12 миллионов  800 тысяч рублей. Факт хищения денежных средств банка был установлен после проведения в офисе ведомственной ревизии.
Вину бывшая работница банка полностью признала.
Приговор суда первой инстанции был оспорен осужденной, просившей суд предоставить ей отсрочку отбывания наказания, а представитель банка обжаловал приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.
Волгоградский областной суд, проверив приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке, разделил мнение прокуратуры региона о его законности и оставил без изменения.
Приговор вступил в законную силу.

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