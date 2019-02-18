В Волгоградской области старший кассир банка проиграла почти 13 миллионов рублей

Расследования 18.02.2019 16:17
3560 7
18.02.2019 16:17
Сегодня вступил в законную в силу приговор в отношении 41-летней жительницы города Котово Марии Озериной - бывшего старшего кассира дополнительного офиса реготделения одного из ведущих банков, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора региона Оксаны Чередининой, судом первой инстанции женщина была признана виновной в присвоении денежных средств в особо крупном размере и осуждена к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что Мария Озерина имела доступ в хранилище ценностей.
Несколько раз в неделю в вечернее время она, якобы по служебной необходимости, из пачек банкнот вытаскивала купюры. На самом деле деньги женщина присваивала и тратила их, делая ставки на интернет-сайтах электронных казино, зарегистрированных за рубежом.
Всего в период с февраля 2017 года по январь 2018 года старшему кассиру удалось похитить свыше 12 миллионов 800 тысяч рублей. Факт хищения денежных средств банка был установлен после проведения в офисе ведомственной ревизии.
Вину бывшая работница банка полностью признала.
Приговор суда первой инстанции был оспорен осужденной, просившей суд предоставить ей отсрочку отбывания наказания, а представитель банка обжаловал приговор в связи с мягкостью назначенного наказания.
Волгоградский областной суд, проверив приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке, разделил мнение прокуратуры региона о его законности и оставил без изменения.
Приговор вступил в законную силу.
Реклама
Популярное по теме
12.02.2019 10:47
26171 0
05.02.2019 10:40
11202 7
Житель Волгограда отсудил 70 тысяч рублей, которые перевел по ошибке не тому18.02.2019 17:47
Расследования 18.02.2019 17:47
411 3 Обсудить
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)18.02.2019 17:24
Расследования 18.02.2019 17:24
6936 9 Обсудить
В Волгограде сбежавшему из колонии разбойнику грозит внушительный срок18.02.2019 15:23
Расследования 18.02.2019 15:23
884 Обсудить
В Волжском сотрудники ГИБДД задержали на улице мужчину с трупом в руках18.02.2019 11:46
Расследования 18.02.2019 11:46
4907 5 Обсудить
Защищал брата: в Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 18-летнего парня в ночном клубе18.02.2019 11:23
Расследования 18.02.2019 11:23
8373 16 Обсудить
На суде в Волгограде изучили последние звонки убийцы-расчленителя и его жертв18.02.2019 11:08
Расследования 18.02.2019 11:08
4258 5 Обсудить
В Волгограде арестовали обвиняемого в убийстве бомжа-иностранца15.02.2019 16:10
Расследования 15.02.2019 16:10
4791 1 Обсудить
"Плохая игра": в Волгограде брокера-миллиардера ждет второй суд15.02.2019 15:40
Расследования 15.02.2019 15:40
4907 0 Обсудить
В Волгограде обвиняемый во взрыве жилого дома устал сидеть в СИЗО15.02.2019 12:18
Расследования 15.02.2019 12:18
5945 3 Обсудить
В Волгограде бизнесвумен обвинили в сокрытии налогов на 20 миллионов рублей14.02.2019 16:46
Расследования 14.02.2019 16:46
9408 2 Обсудить
В Волгограде спустя 16 лет бизнесмен признался в расстреле конкурента14.02.2019 15:10
Расследования 14.02.2019 15:10
7512 2 Обсудить
Похитителя чужой барсетки в гипермаркете помогли найти волгоградцы14.02.2019 10:46
Расследования 14.02.2019 10:46
5590 8 Обсудить
Житель Волгоградской области пожаловался главе СК РФ на врачей и попросил возбудить уголовное дело14.02.2019 09:59
Расследования 14.02.2019 09:59
10673 23 Обсудить
"Емкор", еще "Емкор": В Волгограде осужденному соучредителю УК предъявили новое обвинение13.02.2019 13:00
Расследования 13.02.2019 13:00
10715 19 Обсудить
В Волгоградской области фермер провернул аферу с получением кредитов на 61 миллион13.02.2019 11:42
Расследования 13.02.2019 11:42
3052 1 Обсудить
Реклама