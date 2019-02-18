Расследования 18.02.2019 15:23
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18.02.2019 15:23
До 10 лет лишения свободы грозит сбежавшему из колонии 25-летнему преступнику, который, находясь на свободе, совершил два разбоя на территории Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемый в октябре 2018 года, отбывая наказание в исправительном учреждении за ранее совершенные разбои, совершил побег с выездного производственного объекта участка колонии-поселении данного исправительного учреждения в Калачевском районе.
Добравшись до Волгограда на попутном транспорте, беглый преступник совершил два разбойных нападения на офисы микрофинансовых организаций в Красноармейском и Тракторозаводском районах. В ходе нападений он, угрожая работникам организаций найденными на улице металлическими прутами, похитил в общей сложности около 35 тысяч рублей. Впоследствии он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду.
В прокуратуре пояснили, что санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет. Кроме того, в связи с побегом остаток неотбытого наказания составил более 1 года 5 месяцев лишения свободы.
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