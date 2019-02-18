Экономика

На квартирный вопрос ответили в Садах Придонья

Экономика 18.02.2019 15:37
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18.02.2019 15:37


В поселке продолжается программа социального благоустройства, благодаря чему уже в этом году будет сдано несколько крупных проектов.
На сегодняшний день компанией «Сады Придонья» построено 6 двухэтажных таунхаусов на 2 семьи каждый, четыре из которых уже заселены, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. 
За 2018-й год в посёлке появилось два дома, в которых закончены отделочные работы, установлена вся сантехника и они готовы к принятию жильцов. Комфортабельные таунхаусы предназначены для постоянного проживания руководящего состава индустриального и сельскохозяйственного производства компании.
Помимо этого, на «финишной прямой» находится строительство многоквартирного дома для специалистов обоих подразделений компании. Дом включает в себя 8 квартир-студий площадью 55-60 квадратных метров каждая и три двухэтажные квартиры площадью 110 квадратных метров. 
«В многоквартирном доме ведется отделка и параллельно идут работы по газификации и инженерному оснащению, — говорит начальник управления капительного строительства и эксплуатации компании «Сады Придонья» Дмитрий Шалунов. – В данном проекте будет реализовано централизованное отопление и водоснабжение. К лету планируем заселение дома, а до этого времени произведем благоустройство переулка Красного, на котором расположено здание. Уже уложен асфальт, построены заборы, обустроены парковочные места и детская площадка». 
Программа социального развития пришла и в филиалы компании. Так, в поселке Донской Калачевского района сдан в эксплуатацию однотипный таунхаус на две семьи и в первый числах марта ожидается сдача жилого комплекса в два этажа для специалистов разного уровня. На первом этаже расположены отдельные комфортабельные комнаты площадью 15-20 квадратных метров, а также душевые и санузлы. Второй этаж вмещает в себя 8 квартир-студий по 40 квадратных метров каждая. 
Компания серьёзное внимание уделяет не только корпоративной культуре, организации комфортных условий работы, но и заботится о своих сотрудниках, разрешая их жилищные вопросы. 

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