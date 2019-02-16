Цены на бензин в Волгоградской области выросли в рамках договоренности с нефтяниками

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года крупные нефтяные компании подписали специальные соглашения с Минэнерго и ФАС России. Нефтяники обязались сдерживать цены на уровне, установленном правительством. С начала 2019 года рост стоимости топлива, согласно договоренностям, не должен превышать 1,7%.
Экономика 16.02.2019 18:56
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16.02.2019 18:56
Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года крупные нефтяные компании подписали специальные соглашения с Минэнерго и ФАС России. Нефтяники обязались сдерживать цены на уровне, установленном правительством. С начала 2019 года рост стоимости топлива, согласно договоренностям, не должен превышать 1,7%.
Розничные цены на бензин в Волгоградской области с начала 2019 года выросли не более чем на 1,7 %, что не нарушает договоренности правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС России по Волгоградской области, сейчас ведутся еженедельные мониторинги мелкоотповых и розничных цен на нефтепродукты «независимых» сетей АЗС на предмет не превышения ими более чем на 4% розничных цен, устанавливаемых на АЗС вертикально-интегрированных компаний ( Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром).По данным регуправления федеральной антимонопольной службы, в 2018 году в Волгоградской области рост цен на бензин АИ-92 составил в среднем 7,32% при повышении закупочных цен на 9,63%. Бензин АИ-95 подорожал на 7,68% при росте закупочных цен на 7,84%. Дизельное топливо в прошедшем году стало дороже на 14,8 % при повышении закупочных цен на 14,85%. В действиях организаций, которые продают в розницу нефтепродукты на территории Волгоградской области, злоупотребления доминирующим положением и в целом нарушений антимонопольного законодательства выявлено не было.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года крупные нефтяные компании подписали специальные соглашения с Минэнерго и ФАС России. Нефтяники обязались сдерживать цены на уровне, установленном правительством. С начала 2019 года рост стоимости топлива, согласно договоренностям, не должен превышать 1,7%.
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