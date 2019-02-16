В Волгограде любительницу острых ощущений арестовали на 5 суток





Пять суток административного ареста назначено Советским районным судом Волгограда местной жительнице, которая в погоне за острыми ощущениями совершила мелкую кражу из магазина, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление райсуда.

Женщину признали виновной в мелком хищении. Установлено, что в конце января текущего года она похитила из магазина женскую футболку стоимостью 360 рублей. На суде свою вину в совершенном правонарушении она признала полностью. Женщина пояснила, что совершила мелкое хищение, поскольку ей захотелось испытать острые ощущения.

На данный момент неизвестно, обжаловала нарушительница это наказание или нет.



