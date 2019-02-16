Происшествия

В Волгограде любительницу острых ощущений арестовали на 5 суток

Происшествия 16.02.2019 17:08
1358 0
16.02.2019 17:08


Пять суток административного ареста назначено Советским районным судом Волгограда местной жительнице, которая в погоне за острыми ощущениями совершила мелкую кражу из магазина, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление райсуда.
Женщину признали виновной в мелком хищении. Установлено, что в конце января текущего года она похитила из магазина женскую футболку стоимостью 360 рублей. На суде свою вину в совершенном правонарушении она признала полностью. Женщина пояснила, что совершила мелкое хищение, поскольку ей захотелось испытать острые ощущения.
На данный момент неизвестно, обжаловала нарушительница это наказание или нет.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Массовая эвакуация: в Волгограде из-за анонимных угроз эвакуируют школы и больницы
31.01.2019 10:40
21268 24
Волна эвакуаций снова накрыла школы Волгограда
05.02.2019 12:15
10820 11
В Волгограде соседи убили пенсионерку и бросили тело в овраг
14.02.2019 11:15
8823 3
Происшествия
16.02.2019 10:54
Происшествия 16.02.2019 10:54
1960 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.02.2019 10:39
Происшествия 16.02.2019 10:39
948 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.02.2019 10:15
Происшествия 16.02.2019 10:15
2178 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.02.2019 09:38
Происшествия 16.02.2019 09:38
1462 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.02.2019 09:33
Происшествия 16.02.2019 09:33
1208 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.02.2019 09:59
Происшествия 15.02.2019 09:59
5519 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.02.2019 11:41
Происшествия 14.02.2019 11:41
4709 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.02.2019 11:40
Происшествия 14.02.2019 11:40
1133 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.02.2019 11:15
Происшествия 14.02.2019 11:15
8823 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.02.2019 09:07
Происшествия 14.02.2019 09:07
3384 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.02.2019 09:04
Происшествия 14.02.2019 09:04
386 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.02.2019 17:49
Происшествия 13.02.2019 17:49
2437 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.02.2019 16:12
Происшествия 13.02.2019 16:12
3316 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.02.2019 14:52
Происшествия 13.02.2019 14:52
1422 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.02.2019 12:43
Происшествия 13.02.2019 12:43
2597 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:56
Цены на бензин в Волгоградской области выросли в рамках договоренности с нефтяникамиСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде любительницу острых ощущений арестовали на 5 сутокСмотреть фотографии
15:35
Под Волгоградом задержали гражданина Египта, который отказывался покидать Россию после ЧМ-2018Смотреть фотографии
13:48
«Боимся снова утонуть!»: жители Волгоградской области со страхом ждут весныСмотреть фотографии
10:54
В Тракторозаводском районе Волгограда двое малышей и родители отравились угарным газомСмотреть фотографии
10:43
Большинство кандидатов в кадровый резерв мэрии Волгограда не справились с написанием эссеСмотреть фотографии
10:39
Волгоградские полицейские узнали цену незаконной прописки в "резиновых" квартирахСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области женщину переехали две машиныСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде жильцы многоэтажки едва не остались без квартир из-за соседейСмотреть фотографии
09:33
В отдаленном хуторе Волгоградской области сгорел элитный внедорожникСмотреть фотографии
20:13
«Высота 102»ТВ: На форуме в Сочи инвесторов призвали подумать о мечтах жителей Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
17:45
В Волгоградской области 700 человек записались в Школу молодого избирателяСмотреть фотографии
17:23
Губернатор Андрей Бочаров на Сочинском инвестфоруме – о сбывающихся мечтах волгоградцев (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:57
В Волгоградской области за плохое содержание дорог зимой наказаны 11 подрядчиковСмотреть фотографии
16:23
«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данныхСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде арестовали обвиняемого в убийстве бомжа-иностранцаСмотреть фотографии
15:40
"Плохая игра": в Волгограде брокера-миллиардера ждет второй судСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде боятся жаловаться на "зарплатное" рабствоСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде возле рынка "Северный" снесут самовольные киоски и палаткиСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде УК оштрафовали и заставили пересчитать ОДНСмотреть фотографии
13:21
Есть кто покруче: Волгоградское УФАС намерено дожать «Единую Россию» в вопросе о похоронном монополисте Смотреть фотографии
13:01
Волгоградский трамвай поедет на «пенсию» в московский музейСмотреть фотографии
12:51
Волгоградское реготделение «Справедливой России» вооружили Калашниковым Смотреть фотографии
12:35
В Волгограде сотрудницы Роспотребнадзора закрыли лицаСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде обвиняемый во взрыве жилого дома устал сидеть в СИЗОСмотреть фотографии
11:25
В небо над Волгоградом улетели сотни белых шаров в память о погибших в Афганистане Смотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области жителей восьми населенных пунктов защитят от небезопасных ГТССмотреть фотографии
11:04
Росприроднадзор и РСПП создадут рабочую группу по экологической безопасностиСмотреть фотографии
09:59
Под Волгоградом водитель из Хабаровска уснул за рулем и врезался в иномаркуСмотреть фотографии
09:58
Строительство объездной дороги вокруг Волгограда начнется в 2019 годуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 