Происшествия

В отдаленном хуторе Волгоградской области сгорел элитный внедорожник

Происшествия 16.02.2019 09:33
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16.02.2019 09:33


В хуторе Лощиновский Урюпинского района в гараже сгорело  дорогое авто. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, полыхал автомобиль Тойота Ленд Крузер Прадо 2016 года выпуска по всей площади. Пожарные расчёты противопожарной службы хутора Искра ликвидировали горение около четырех часов утра. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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