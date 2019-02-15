Аналитика

«Высота 102»ТВ: На форуме в Сочи инвесторов призвали подумать о мечтах жителей Волгограда

Аналитика 15.02.2019 20:13
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15.02.2019 20:13



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: губернатор Волгоградской области о мечтах в Сочи, руководитель Волгоградского УФАС провел нескучную пресс-конференцию, годовщину вывода войск из Афганистана отметили памятной акцией и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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