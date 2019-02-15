Общество 15.02.2019 17:45
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15.02.2019 17:45
Сегодня в Волгоградском областном избиркоме стартовал новый проект – Школа молодого избирателя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ИКВО, слушателями образовательного курса стали порядка 700 молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Это учащиеся школ, ссузов, студенты и начинающие специалисты. 105 человек будут проходить обучение в избирательной комиссии Волгоградской области, остальные – дистанционно по видеоконференции в ТИКах.
Первую лекцию на тему «Институт выборов как механизм легитимации публичной власти» ребятам прочитал кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений, политологии и регионоведения ВолГУ Сергей Морозов. Председатель областного избиркома Виктор Черячукин заявил учащимся, что надеется в ближайшем будущем увидеть их на избирательных участках не только в качестве избирателей, но и как волонтеров, наблюдателей, членов избирательных комиссий или даже кандидатов.
«Школа молодого избирателя – это возможность вместе с лучшими преподавателями волгоградских вузов рассказать о всех аспектах избирательного процесса, начиная от правового сопровождения избирательной кампании и заканчивая применением новых информационных технологий на выборах», - пояснил глава облизбиркома.
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