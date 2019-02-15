Общество

В Волгоградской области за плохое содержание дорог зимой наказаны 11 подрядчиков

Общество 15.02.2019 16:57
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15.02.2019 16:57


Штрафы на 380 тысяч рублей назначены 11 должностным и юридическим лицам за нарушение правил содержания дорог в Волгоградской области в зимний период. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, всего на данный момент установлено 48 должностных и юридических лиц, которые в период с декабря 2018 года по январь 2019-го следили за состоянием дорог ненадлежащим образом. Еще на рассмотрении в судах находятся 37 материалов.
Вызывает нарекания деятельность отдельных подрядчиков по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Даниловском, Иловлинском, Клетском, Ольховском районах.
Всего же в 2018 году сотрудниками Госавтоинспекции в ходе надзора за дорожным движениям выявлено 6174 нарушения в содержании улично-дорожной сети. По выявленным недостаткам выдано 3728 предписаний и представлений на устранение недостатков, из которых исполнено 3407. За нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог составлено 338 административных протоколов, из них на юридических лиц - 133. Наложено административных штрафов на сумму 19,6 млн. рублей, взыскано штрафов на сумму 43,9 млн. рублей (с учетом оплаты за штрафы прошлых лет).

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