«Я жив в коротком слове «память»: в музее-панораме открылась выставка к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Общество 15.02.2019 16:35
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15.02.2019 16:35
В музее-панораме «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества начала работу выставка, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
Среди посетителей выставки - участники военных событий и близкие не вернувшихся с этой локальной войны солдат и офицеров. Каждый стенд – история и боль. Первые стенды посвящены давним связям России и Афганистана, истории ввода ограниченного контингента войск в декабре 1979 года.
А далее – всё о наших волгоградских ребятах, которые не вернулись с этой войны. Даты гибели, как метроном: 1979, 1980, 1981….. и так вплоть до вывода войск в феврале 1989 года. Многие ушли из жизни и после вывода войск – умерли в госпиталях от ранений.
«Мы входили туда по приказу, и ушли по приказу, сохранив достоинство и честь», - сказал на открытии выставки ветеран афганской войны, генерал-майор Владимир Россомахин.
По словам заместителя директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Сергея Иванюка, выставка, которая проводится много лет, стала местом, где встречаются все, кого коснулись афганские события.
«Я жив в коротком слове «память», - так обратился к пришедшим в музей председатель «союза ветеранов Афганистана Андрей Бабкин. – Память о наших ребятах всегда живет в наших сердцах, и эта выставка положит начало открытию в Волгограде музея локальных войн».
Слово «долг» не раз звучало из уст выступающих. «Я не воевала. И только из писем сына узнала, что такое война. Когда я спросила: обязательно надо ехать?, он ответил: да, надо. И больше мы уже не виделись», -сказала Тамара Токарева... Теперь парадная форма её сына - десантника-офицера – в экспозиции выставки.
Музейные сотрудники бережно хранят все материалы, переданные волгоградцами в музей. Среди них - фотографии, документы, личные вещи, награды уроженцев нашего города и области, показавших стойкость и мужество при выполнении интернационального долга. Здесь же - образцы вооружения и снаряжения воинов Советской Армии этого времени.
Среди посетителей выставки – много детей и подростков. Участники афганских событий желали сегодня им быть достойными памяти не вернувшихся с той войны.
Воины-афганцы немногословны. «Ранений не было, но в БТР горел. С боевыми друзьями встречаемся. Стараемся приходить сюда, почтить память погибших», - так коротко сказал воин разведывательного батальона Алексей Иванов.
Выставка будет работать до 4 марта 2019 года.
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