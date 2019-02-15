В Волгограде арестовали обвиняемого в убийстве бомжа-иностранца

Расследования 15.02.2019 16:10
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15.02.2019 16:10
Иностранный гражданин без определенного места жительства заключен под стражу в Волгограде по обвинению в убийстве своей сожительницы. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.
С ходатайством об аресте мужчины, который к тому же нигде не работает, обратился следователь СУ СКР по Волгоградской области. По его мнению, обвиняемый в тяжком преступлении, предусматривающем наказание до 15 лет лишения свободы, может скрыться от органов предварительного следствия и суда.
По данным следствия, мужчина распивал спиртное в компании своей сожительницы в арендованной комнате коммунальной квартиры по ул. Дзержинского. Пара поссорилась на бытовой почве. В результате обвиняемый взял нож и нанес женщине не менее 6 ударов в область головы, шеи и грудной клетки. Пострадавшая от полученных ранений упала на софу и скончалась на месте происшествия.
Ее сожитель признался в убийстве. Установлено, что обвиняемый не имеет гражданства России, семьи, источника дохода, постоянного места жительства, общественно-полезной деятельностью не занимается.
Постановление суда вступило в законную силу.
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