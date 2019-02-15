"Плохая игра": в Волгограде брокера-миллиардера ждет второй суд

Расследования 15.02.2019 15:40
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15.02.2019 15:40
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Волгограда Дмитрия Зацаринного. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, Зацаринный в период с 2006 по 2007 гг., выступая в качестве представителя брокерской фирмы, при этом фактически действуя как физическое лицо, предлагал жителям Волгограда и области передавать ему в заем под проценты денежные средства якобы для осуществления операций с ценными бумагами.
Полученные таким способом деньги Зацаринный для какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не использовал, а тратил на личные нужды.
Всего Зацаринному удалось получить у 54 граждан денежные средства в размере более 694 млн 400 тысяч рублей.
В ходе расследования настоящего уголовного дела в одно производство с ним соединено еще 50 уголовных дел по фактам совершения Зацаринным аналогичных преступлений. С 2008 по 2012 гг. Зацаринный находился в розыске. Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. Ожидать суда обвиняемый, которому грозит до 10 лет лишения свободы, будет, находясь под стражей.
Как сообщалось ранее, приговором Центрального районного суда от 19 апреля 2013 года Зацаринный был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере) и осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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