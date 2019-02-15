В Волгограде возле рынка "Северный" снесут самовольные киоски и палатки





Киоски, мини-пекарню и палатки, расположенные вблизи рынка "Северный" в Краснооктябрьском районе, будут снесены. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на распоряжение районной администрации, собственникам самовольно установленных нестационарных объектов предложено в течение 5 дней демонтировать их добровольно. В противном случае объекты будут снесены принудительно, а с их владельцев будут взысканы средства, потраченные на демонтаж.

Все киоски и палатки расположены у дома №11 по ул. им. Маршала Еременко. Это мини-пекарня, киоск по продаже шашлыка в лаваше, палатки по продаже мясной продукции, одежды и обуви.