Общество

В небо над Волгоградом улетели сотни белых шаров в память о погибших в Афганистане

Общество 15.02.2019 11:25
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15.02.2019 11:25


Сегодня в Парке памяти в Тракторозаводском районе Волгограда около мемориала воинам-интернационалистам прошел митинг, посвященный памяти советских военнослужащих, погибших в Афганистане.


Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сюда по традиции пришли родственники, потерявшие  на той войне своих сынов, братьев, отцов с фотографиями оставшихся вечно молодыми парнями. 


Ветераны, общественники и представители власти вспомнили погибших, в память о которых прозвучал удар колокола и торжественным маршем прошли солдаты роты почетного караула. Участники акции выпустили в небо белые воздушные шары, олицетворяющие души жертв той войны. 


Напомним, сегодня – ровно 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Всего за время этой необъявленной войны, которая продолжалась более девяти лет, из Волгоградской области в Афганистан было отправлено 5 219 человек – почти все они награждены орденами и медалями, 103 человека стали инвалидами, 179 наших земляков погибли, выполняя свой воинский долг. 









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