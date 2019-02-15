



Сегодня в Парке памяти в Тракторозаводском районе Волгограда около мемориала воинам-интернационалистам прошел митинг, посвященный памяти советских военнослужащих, погибших в Афганистане.









Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сюда по традиции пришли родственники, потерявшие на той войне своих сынов, братьев, отцов с фотографиями оставшихся вечно молодыми парнями.









Ветераны, общественники и представители власти вспомнили погибших, в память о которых прозвучал удар колокола и торжественным маршем прошли солдаты роты почетного караула. Участники акции выпустили в небо белые воздушные шары, олицетворяющие души жертв той войны.









Напомним, сегодня – ровно 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Всего за время этой необъявленной войны, которая продолжалась более девяти лет, из Волгоградской области в Афганистан было отправлено 5 219 человек – почти все они награждены орденами и медалями, 103 человека стали инвалидами, 179 наших земляков погибли, выполняя свой воинский долг.



































