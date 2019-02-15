Политика 15.02.2019 12:51
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15.02.2019 12:51
Новый региональный лидер Волгоградского реготделения «Справедливой России» только что вступил в свои права. Как сообщает ИА «Высота 102», делегаты отчетно-выборной конференции реготделения партии путем тайного голосования своим новым руководителем утвердили Дмитрия Калашникова. За кандидатуру, выдвинутую президиумом Центрального совета политической силы, проголосовали единогласно все участники конференции.
Второй вопрос в повестке дня конференции справороссов касается участия регионального отделения партии в предстоящих выборах депутатов Волгоградской областной думы. Партийцы намереваются объявить о проведении «Справедливого призыва». Впервые внутрипартийную процедуру по отбору кандидатов волгоградские справороссы опробовали в 2018 году перед выборами в Волгоградскую городскую думу. В представительное собрание города прошел один представитель партии – Сергей Шилин.
Депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников с января 2018 года являлся временно исполняющим председателя реготделения «Справедливой России». Экс-руководитель Олег Михеев находится в федеральном розыске и является подсудимым по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве с имуществом моторного завода.
Справка. Дмитрий Калашников – с 2014 года депутат Волгоградской областной думы, председатель комитета по промышленности ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству. Дважды избирался в Волгоградскую городскую думу (в 2008 и в 2013 годах).
Калашников имеет три диплома о высшем образовании. Закончил исторический факультет ВолГУ, Волгоградский институт управления и Всероссийский заочный финансово-экономический институт, получив квалификацию «Экономист». Кандидат социологических наук. С 1995 по 2014 годы работал в нефтегазовой, энергетической отраслях на различных руководящих должностях. В частности, являлся первым заместителем гендиректора ОАО «Волгоградоблэлектро», возглавлял ГБУ «Волгоградский Центр Энергоэффективности». В феврале 2018 года вошел в число полуфиналистов всероссийского конкурса «Лидеры России» от Южного федерального округа.
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