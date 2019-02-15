Экология

Росприроднадзор и РСПП создадут рабочую группу по экологической безопасности

Экология 15.02.2019 11:04
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15.02.2019 11:04


Генеральный директор АО МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, занимающий пост первого заместителя председателя комитета по экологии и природопользованию Российского союза промышленников и предпринимателей, выступил с инициативой создать рабочую группу для взаимодействия бизнеса и власти в вопросах обеспечения экологической безопасности.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЕвроХима, в заседании комитета РСПП приняла участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Как известно, в мае прошлого года глава государства подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года, в соответствии с которым начата реализация национального проекта "Экология". Его общее финансирование составит 4 триллиона рублей. При этом основная доля этих средств - 3,2 триллиона - будет привлечена в рамках перехода промышленности на наилучшие доступные технологии (НДТ).
С января вступил в силу целый ряд новых законодательных требований к промышленным предприятиям, связанных с переходом на НДТ. Они касаются установления технологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обращения с твердыми (в том числе коммунальными) отходами, выдачи комплексных экологических разрешений, проведения экологической экспертизы, реализации программ повышения экологической эффективности и другие. Как говорят промышленники, уже сейчас работа производственных предприятий перестраивается самым серьезным образом.
«Процесс перехода на новое экологическое регулирование сложный и многоплановый, - отметил Игорь Нечаев. - Вместе с тем, он создает прекрасную возможность устранения избыточных административных барьеров, мешающих внедрению новых технологий».
Вопрос избыточности отдельных норм экологического законодательства РСПП поднимает давно. Недавно идея борьбы с такими нормами получила новый импульс - о необходимости запуска механизма "регуляторной гильотины" применительно к отдельным видам надзора, в том числе к экологическому, в середине января объявил премьер Дмитрий Медведев.
Росприроднадзор стал одним из первых надзорных органов, активно включившихся в эту работу.
Подводя итоги заседания, Игорь Нечаев отметил, что комитет в самое ближайшее время подготовит и направит в Росприроднадзор обновленные предложения по совершенствованию экологического надзора.
«Внедрение экологических технологий и охрана окружающей среды должны строиться на основе конструктивного диалога между государством и бизнесом, и мы со своей стороны также готовы к совместной работе в этом направлении», - подчеркнул он.
Принципы минимизации воздействия на окружающую среду реализуются на всех предприятиях АО МХК «ЕвроХим». Напомним, компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» возводит Гремячинский горно-обогатительный комбинат в Котельниковском районе Волгоградской области. Как отмечают на предприятии, на территории строительства ведется  строгий контроль состояния окружающей среды.
Руководители надзорных органов согласовали действующую на предприятии «Программу экологического мониторинга для этапа строительства объекта «Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей Котельниковского района мощностью 2,3 млн. тонн в год 95%KCl Гремячинского месторождения калийных солей Котельниковского района Волгоградской области». 
В соответствии с положениями программы аккредитованные лаборатории  ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Волгоградской области», ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства» проводят отбор проб воды, воздуха, почвы и их лабораторные исследования.
По результатам лабораторных анализов и их сравнения проводится оценка текущего состояния окружающей среды. Данные исследований доказывают, что содержание химических веществ в окружающей среде не превышает установленных норм, и строительство Гремячинского ГОКа не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду. 

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