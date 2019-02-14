«По закону и по приказу»: полицейские объяснили «спецоперацию» на дорогах Волгограда





Волгоградские полицейские прокомментировали совместную акцию, которая проводилась сегодня на Нулевой продольной. Как пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области, действия при осуществлении розыска должника или его имущества четко регламентировано приказом министерства юстиции РФ и МВД России от 29 августа 2018 г. № 178/565, утвердившего соответствующий порядок.

«В частности, предусмотрено участие сотрудников ДПС в проводимых территориальными органами ФССП России мероприятиях по выявлению транспортных средств, разыскиваемых в рамках исполнительных производств на основании предоставленной судебными приставами-исполнителями конкретизированной информации об установлении фактического местонахождения таких транспортных средств», - сообщили в пресс-службе регионального главка. «Определение транспортных средств в потоке машин, на которые наложены ограничения, либо, если автомобиль находится в розыске, осуществляется с применением автоматических комплексов», - уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области. В службе судебных приставов также пообещали предоставить комментарий.