Общество

«По закону и по приказу»: полицейские объяснили «спецоперацию» на дорогах Волгограда

Общество 14.02.2019 17:20
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14.02.2019 17:20


Волгоградские полицейские  прокомментировали совместную акцию, которая проводилась сегодня на Нулевой продольной. Как пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области, действия при осуществлении розыска должника или его имущества  четко регламентировано приказом министерства юстиции РФ и МВД России от 29 августа 2018 г. № 178/565, утвердившего соответствующий порядок. 
«В частности, предусмотрено участие сотрудников ДПС в проводимых территориальными органами ФССП России мероприятиях по выявлению транспортных средств, разыскиваемых в рамках исполнительных производств на основании предоставленной судебными приставами-исполнителями конкретизированной информации об установлении фактического местонахождения таких транспортных средств», - сообщили в пресс-службе регионального главка. «Определение транспортных средств в потоке машин, на которые наложены ограничения, либо, если автомобиль находится в розыске,  осуществляется  с применением автоматических комплексов», - уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области. В службе судебных приставов также пообещали предоставить комментарий. 
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», сегодняшняя совместная акция дорожных полицейских и судебных приставов вызвала неоднозначную реакцию автомобилистов. Со слов граждан, многие из которых узнали о том, что являются должниками, прямо на дороге  приставы требовали  оплатить долги на месте. Если у человека не было  с собой средств, ему предлагали  расстаться с автомобилем. 

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