В Волгограде бизнесвумен обвинили в сокрытии налогов на 20 миллионов рублей

Расследования 14.02.2019 16:46
5460 1
14.02.2019 16:46
Сегодня прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной организации. Женщина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемая в период с 3 квартала 2016 года по 2 квартал 2017 года уклонилась от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке строительных материалов и об аренде спецтехники у трех организаций, которые предпринимательскую деятельность не осуществляли.
Аналогичным образом по документам фирмой обвиняемой для выполнения субподрядных работ якобы привлекалась организация, которая фактически существовала только на бумаге. В результате указанных действий обвиняемой не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 20 млн рублей. Вину в содеянном женщина признала частично. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом Волгограда.
Реклама
Популярное по теме
12.02.2019 10:47
25364 0
18.01.2019 12:32
20401 4
В Волгограде спустя 16 лет бизнесмен признался в расстреле конкурента14.02.2019 15:10
Расследования 14.02.2019 15:10
2288 2 Обсудить
Похитителя чужой барсетки в гипермаркете помогли найти волгоградцы14.02.2019 10:46
Расследования 14.02.2019 10:46
4574 9 Обсудить
Житель Волгоградской области пожаловался главе СК РФ на врачей и попросил возбудить уголовное дело14.02.2019 09:59
Расследования 14.02.2019 09:59
9219 21 Обсудить
"Емкор", еще "Емкор": В Волгограде осужденному соучредителю УК предъявили новое обвинение13.02.2019 13:00
Расследования 13.02.2019 13:00
10345 19 Обсудить
В Волгоградской области фермер провернул аферу с получением кредитов на 61 миллион13.02.2019 11:42
Расследования 13.02.2019 11:42
2556 1 Обсудить
Волгоградца посадили на 9 лет за продажу марихуаны военному12.02.2019 14:05
Расследования 12.02.2019 14:05
1854 0 Обсудить
Матери убитых девушек пришли в Волгоградский облсуд посмотреть в глаза расчленителю12.02.2019 10:47
Расследования 12.02.2019 10:47
25364 0 Обсудить
В Волгограде военнослужащий выслушал приговор за плевок в лицо полицейскому12.02.2019 09:26
Расследования 12.02.2019 09:26
2420 5 Обсудить
В Волгограде ужесточили приговор матери, утопившей новорожденного сына в реке11.02.2019 16:08
Расследования 11.02.2019 16:08
3475 1 Обсудить
В Волгоградской области вынесли приговор убийце фермера и его жены11.02.2019 13:51
Расследования 11.02.2019 13:51
2977 3 Обсудить
В Волгограде мелкому воришке дали 5 лет колонии за смерть охранника супермаркета11.02.2019 13:44
Расследования 11.02.2019 13:44
1798 1 Обсудить
В Волгограде за взятку арестовали замкомандира воинской части11.02.2019 11:33
Расследования 11.02.2019 11:33
5042 9 Обсудить
В Волгограде осудили «дачного» вора-рецидивиста10.02.2019 14:20
Расследования 10.02.2019 14:20
2304 0 Обсудить
В Волгоградской области вынесли приговор похитителю 11-летней школьницы08.02.2019 11:51
Расследования 08.02.2019 11:51
11978 3 Обсудить
ФГУП незаконно сдавало турфирме помещение в центре Волгограда08.02.2019 10:11
Расследования 08.02.2019 10:11
11178 7 Обсудить
Реклама