Расследования

В Волгограде бизнесвумен обвинили в сокрытии налогов на 20 миллионов рублей

Расследования 14.02.2019 16:46
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14.02.2019 16:46


Сегодня прокуратура Волгоградской области утвердила  обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной организации. Женщина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 
По версии следствия, обвиняемая в период с 3 квартала 2016 года по 2 квартал 2017 года уклонилась от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке строительных материалов и об аренде спецтехники у трех организаций, которые предпринимательскую деятельность не осуществляли. 
Аналогичным образом по документам фирмой обвиняемой для выполнения субподрядных работ якобы привлекалась организация, которая фактически  существовала только на бумаге.  В результате указанных действий обвиняемой не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 20 млн рублей. Вину в содеянном женщина признала частично. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом Волгограда.

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