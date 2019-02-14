Волгоградец «забыл» в отделе полиции пакет с деньгами





Сожитель бизнес-леди попался на даче взятки полицейскому, «забыв» пакет с деньгами в служебном кабинете. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, следственным отделом по Дзержинскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовно дело в отношении 33-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия и бездействие).

По данным следствия, в производстве отделения экономической безопасности территориального отдела МВД находился материал проверки по факту реализации местной жительницей - индивидуальным предпринимателем, одежды различных брендов с признаками контрафактности. 8 февраля 2018 года сожитель владелицы торговой точки обратился к оперуполномоченному полиции, в чем производстве находился материал, и предложил 100 тысяч рублей за не привлечение к административной ответственности бизнес-леди и возвращение ей изъятого товара. Страж порядка разъяснил мужчине, что подобного рода предложения незаконны и к тому же уголовно наказуемы. Несмотря на это, спустя несколько дней подозреваемый вновь вернулся к полицейскому, но уже не с пустыми руками – бумажный пакет с денежными купюрами на ранее озвученную им сумму он положил на пол рядом со столом сотрудника МВД, который к тому моменту сообщил вышестоящему руководству о склонении его к получению взятки. В рамках организованных оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан оперативными сотрудниками полиции.

Вину в содеянном подозреваемый не признает, ссылаясь на свою рассеянность – якобы пакет с денежными средствами он просто забыл в кабинете полицейского.



