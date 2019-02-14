Что подарить второй половине: еще не поздно порадовать

Телеком 14.02.2019 15:22 Реклама
228 0
14.02.2019 15:22
Ну признайтесь, ведь хоть раз в жизни было такое и такое – праздник с «непонятным» поводом уже сегодня? Что делать с «мест нет, могу внести Вас в лист ожидания (но Вы сто сорок первый в списке)»? А бюджет на большее еще пока не тянет.
Наступая на пятки самому ванильному празднику, компания «МегаФон» подготовила для читателей ИА «Высота 102» подборку, которая позволит выйти из этой щекотливой ситуации.
Быть личным поэтом
И совсем не важно, умеете ли Вы писать стихи - в мире написано столько красивых строк и прочитать их, посвятив любимому человеку, гораздо романтичнее, чем подарить плюшевого медведя. В поисках нужного томика бежать в библиотеку (такое сейчас бывает?) или звонить друзьям можно, но лучше скачать приложение «МегаФон Книги» и выбрать одну из 100 000 книг. Быть в этот вечер её личным Маяковским, Блоком, Есениным или Асадовым – решать только Вам.
Только музыка. Только на двоих
Как насчёт самого романтичного утра без стереотипных букетов с курьером или кофе в постель? Тогда создайте только ваш плэйлист из того, что вы привыкли слушать вместе. Музыка передает воспоминание: вот эта песня играла, когда впервые увидели её, а эта уже подыгрывала вам на первом свидании… Идея на миллион по цене двойного капучино – скачать приложение «Boom»/«Звук»/«Яндекс. Музыка» и подарить то, что ежедневно будет не только напоминать о приятном прошлом, но и пополняться настоящим.
Кинотеатр дома
Не самая гениальная идея, но кто бы не предпочел в феврале сменить новинку в кресле кинотеатра на просмотр романтичной подборки дома? Звучит заманчиво и не надо бежать ко времени в кино. Выбирайте фильмы и смотрите их на «МегаФон. ТВ». Здесь и номинанты на Оскар-2019, и подборка для влюбленных, и свежие фильмы, обошедшие некоторые кинотеатры.
Одним словом, дарите не вещи – дарите эмоции, а 14 февраля – это всего лишь еще один день в году, когда фразу «Я люблю тебя» можно услышать не один раз и не только словами. И, как показывает обзор, для этого необязательно изобретать велосипед – достаточно передать свое настроение с помощью обыкновенных дел.
Бонус для тех, чье сердце пока никем не занято
По исследованию ВЦИОМА 51% россиян считает День Святого Валентина «душевным праздником, благодаря которому можно лишний раз порадовать своих любимых, признаться в своих чувствах». Среди любимых могут быть мамы, папы, сестры, братья и даже коты или собаки. Обнимите их в лишний раз и скажите эти простые слова.
Реклама
Популярное по теме
25.01.2019 13:08
2755 0
29.01.2019 12:08
844 0
14.02.2019 14:43
243 0
МегаФон дарит второй Samsung14.02.2019 14:43
«Ростелеком» с помощью видеоконференцсвязи организовал игру «Что? Где? Когда?»14.02.2019 13:34
«Ростелеком» добавил новые сервисы в пакет «Быть в плюсе»06.02.2019 12:54
«Ростелеком» представил основные подходы к цифровой трансформации компании05.02.2019 14:35
Дайджест января. Для тех, кто его проспал или всё еще что-то праздновал05.02.2019 11:49
Число пользователей портала Госуслуг за 2018 год возросло на 30%30.01.2019 16:49
Более 400 семей Волгоградского региона наблюдают за своим домом с помощью сервиса «Ростелекома»29.01.2019 16:42
Волгоградские студенты соревновались на льду и получали подарки от «Ростелекома»29.01.2019 12:08
Киберпонедельник в «МегаФоне» продлится до среды28.01.2019 10:25
«Ростелеком» принимает заявки на обучение дата-инжинирингу25.01.2019 13:08
Звонить с таксофонов по Волгоградской области теперь можно бесплатно17.01.2019 15:42
Журналистов и блогеров пригласили в цифровое будущее16.01.2019 15:34
Абоненты «МегаФона» в Новый год смотрели «Венома», «Простоквашино» и ездили за рубеж16.01.2019 12:05
«МТТ» создал замену оператору колл-центра30.12.2018 11:17
«Ростелеком» завершил проект по подключению медицинских учреждений Волгоградской области к интернету26.12.2018 11:26
Реклама