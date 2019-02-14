Что подарить второй половине: еще не поздно порадовать





Ну признайтесь, ведь хоть раз в жизни было такое и такое – праздник с «непонятным» поводом уже сегодня? Что делать с «мест нет, могу внести Вас в лист ожидания (но Вы сто сорок первый в списке)»? А бюджет на большее еще пока не тянет.

Наступая на пятки самому ванильному празднику, компания «МегаФон» подготовила для читателей ИА «Высота 102» подборку, которая позволит выйти из этой щекотливой ситуации.

Быть личным поэтом

«МегаФон Книги» и выбрать одну из 100 000 книг. Быть в этот вечер её личным Маяковским, Блоком, Есениным или Асадовым – решать только Вам. И совсем не важно, умеете ли Вы писать стихи - в мире написано столько красивых строк и прочитать их, посвятив любимому человеку, гораздо романтичнее, чем подарить плюшевого медведя. В поисках нужного томика бежать в библиотеку (такое сейчас бывает?) или звонить друзьям можно, но лучше скачать приложениеи выбрать одну из 100 000 книг. Быть в этот вечер её личным Маяковским, Блоком, Есениным или Асадовым – решать только Вам.

Только музыка. Только на двоих

Как насчёт самого романтичного утра без стереотипных букетов с курьером или кофе в постель? Тогда создайте только ваш плэйлист из того, что вы привыкли слушать вместе. Музыка передает воспоминание: вот эта песня играла, когда впервые увидели её, а эта уже подыгрывала вам на первом свидании… Идея на миллион по цене двойного капучино – скачать приложение «Boom»/«Звук»/«Яндекс. Музыка» и подарить то, что ежедневно будет не только напоминать о приятном прошлом, но и пополняться настоящим.

Кинотеатр дома

«МегаФон. ТВ» . Здесь и номинанты на Оскар-2019, и подборка для влюбленных, и свежие фильмы, обошедшие некоторые кинотеатры. Не самая гениальная идея, но кто бы не предпочел в феврале сменить новинку в кресле кинотеатра на просмотр романтичной подборки дома? Звучит заманчиво и не надо бежать ко времени в кино. Выбирайте фильмы и смотрите их на. Здесь и номинанты на Оскар-2019, и подборка для влюбленных, и свежие фильмы, обошедшие некоторые кинотеатры.

Одним словом, дарите не вещи – дарите эмоции, а 14 февраля – это всего лишь еще один день в году, когда фразу «Я люблю тебя» можно услышать не один раз и не только словами. И, как показывает обзор, для этого необязательно изобретать велосипед – достаточно передать свое настроение с помощью обыкновенных дел.

Бонус для тех, чье сердце пока никем не занято

По исследованию ВЦИОМА 51% россиян считает День Святого Валентина «душевным праздником, благодаря которому можно лишний раз порадовать своих любимых, признаться в своих чувствах». Среди любимых могут быть мамы, папы, сестры, братья и даже коты или собаки. Обнимите их в лишний раз и скажите эти простые слова.



