В Волгограде спустя 16 лет бизнесмен признался в расстреле конкурента





В Волгограде обвиняемый в убийстве предпринимателя сознался в содеянном спустя 16 лет после совершения преступления. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в середине 2003 года в одном из кафе Дзержинского района было совершено убийство – 29-летнего коммерсанта расстрелял неизвестный прямо на глазах посетителей и работников увеселительного заведения. Следственные органы по данному факту незамедлительно возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

В ходе первоначальных следственных действий удалось установить лицо, причастное к совершению преступления, однако задержать подозреваемого по горячим следам не представилось возможным. Мужчина скрылся на долгие 16 лет. Несмотря на то, что расследование уголовного дела было приостановлено, все эти годы поиски злоумышленника не прекращались. В январе 2019 года мужчина был задержан у своих родителей в Краснооктябрьском районе Волгограда. Появление правоохранителей в доме не стало для него неожиданностью – обвиняемый прекрасно знал, что находится в розыске и рано или поздно ему придется ответить на вопросы следователей. Причастность к преступлению он отрицать не стал, а, наоборот, подробно рассказал о совершенном им убийстве, подтвердив всё в ходе проведенной с его участием проверки показаний на месте. По прошествии многих лет он вспомнил всё до мелочей, что происходило 15 декабря 2003 года.

Со слов задержанного, к расправе над бывшим товарищем его толкнули длительные неприязненные отношения, сложившиеся в пору, когда оба держали торговые точки на разных рынках Дзержинского района.

В ближайшее время расследование этого уголовного дела будет завершено. В объем обвинения злоумышленнику добавится еще одна статья «использование заведомо подложного документа». Паспортом на имя несуществующего человека мужчина пользовался в тех редких, а скорее исключительных, случаях, когда, озираясь, перемещался между населенными пунктами региона.



