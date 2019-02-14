Экономика

На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке

Экономика 14.02.2019 15:37
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14.02.2019 15:37


С 25 февраля по 1 марта 2019 года для школьников пройдет всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». Это будут необычные уроки информатики, подготовленные специалистами по аналитике данных Сбербанка.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, для учеников с 1-го по 8-й класс урок будет состоять из видеолекции и тренажера, на котором ребята будут «обучать» робота трудиться в зоопарке. Для того, чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести «фичеринжиниринг», то есть ранжировать данные по определенным признакам. Все эти шаги выполняются в игровой форме.
Тренажер для старшеклассников – это графический симулятор, в нем ученик видит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.
Максим Акимов, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «В мире началась конкуренция за таланты в сфере искусственного интеллекта. Один из способов победы - это создать в компаниях «скамейку запасных» для новых талантливых специалистов, которые сейчас ещё учатся в школе. Благодаря, таким проектам, как «Урок цифры» мы формируем интерес школьников к цифровым технологиям и открываем для них новые возможности в цифровой экономике».
Ольга Васильева, министр просвещения Российской Федерации: «Школа, и в особенности ее программа, должна отвечать вызовам времени, давать ребятам то, что они смогут применить в реалиях сегодняшнего дня. Знакомство с элементами программирования начинается в школьной программе уже с младших классов, а такие инициативы, как «Урок цифры», закрепляют и усиливают знания наших детей о возможностях и безопасности интернет-среды. Урок дает наглядную картинку того, насколько интересно не просто уметь пользоваться, но и создавать собственные программы».
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы считаем, что чрезвычайно важно показывать детям направления движения, открывать им карьерные горизонты и рассказывать, как может развиваться их жизнь. Я уверен, что любой школьник очень талантлив и наша задача помочь ему реализовать свой потенциал, так как необходимость в высококлассных специалистах в будущем будет очень высокой».
Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая Экономика»: «Урок цифры», который прошел в декабре, вызвал живой отклик со стороны детей, учителей и их родителей. Благодаря поддержке руководства школ, органов власти миллионы школьников смогли узнать об информационных технологиях. Очень рассчитываем, что и «Урок цифры» по искусственному интеллекту получит не меньший охват. Тем более, что искусственный интеллект тема не только увлекательная, но и очень полезная для жизни в цифровую эпоху».
Марина Михайлова, программный директор БФ «Вклад в будущее»: «Современные дети чувствуют себя в цифровой среде очень уверенно и комфортно. Но очень важно, чтобы они понимали, что могут быть в ИТ-сфере не только потребителями, но и разработчиками новых технологических решений. Уроки по искусственному интеллекту дадут школьникам возможность понять, каково это – мыслить и проектировать как разработчик и аналитик данных».
Всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры», организаторами которого являются организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.RuGroup, образовательная платформа «Кодвардс», а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», стартовала в декабре 2018 года при информационной поддержке АНО «Университет 20.35». В первом уроке, который по просьбе региональных участников был продлен на неделю Министром просвещения России Ольгой Васильевой, приняли участие более 20 000 школ и более 5 млн учащихся 1-11 классов.  
В пятерку лидеров вошли Самарская область, Москва, Нижегородская и Кемеровская области, Ставропольский край. К акции также подключились русские школы из более чем 50 стран.
Следующие «Уроки Цифры» планируется проводить раз в месяц до мая 2019 года. Каждый из них будет посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами и безопасность в интернете. Все они направлены на приоритеты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

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