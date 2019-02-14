Телеком 14.02.2019 13:34
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14.02.2019 13:34
«Ростелеком» организовал интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» в формате видеоконференцсвязи для команд студентов Волгоградского, Астраханского и Северо-Осетинского государственных университетов. Игра прошла в студиях филиалов компании во Владикавказе, Астрахани и Волгограде, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
С помощью одного из сервисов «Ростелекома» – услуги «Видеоконференция»– команды знатоков крупнейших образовательных учреждений ЮФО и СКФО в режиме реального времени имели возможность посоревноваться в быстроте мышления и эрудиции. Для победы участникам надо было набрать наибольшее количество очков в спортивной версии игры: три раунда по семь вопросов.
Семен Сулаев, капитан волгоградской команды: «Мы уже в третий раз играем в режиме онлайн, и, надо сказать, что благодаря четкой картинке и отличному качеству звука ощущение реальной игры абсолютное. Немаловажно, что этот формат позволяет экономить время и средства – можно, не выезжая из своего города, играть с командами из любого уголка страны!».
Все участники встречи – опытные игроки. Астраханская команда – чемпион своего университета. Команда из Северной Осетии – победитель республиканского чемпионата «Что? Где? Когда?». Волгоградцы тоже признанные лидеры среди студенческих команд своего региона, к тому же ребята ужеимеют в своем активе кубок «Ростелекома».
Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Молодежь – очень значимая для любого телеком-оператора часть аудитории. Студенты первыми начинают использовать все передовые технологии. Наша компания успешно работает над продуктовыми предложениями именно для этой категории пользователей. Сегодня нам представилась замечательная возможность рассказать ребятами о наших продуктах и услугах и услышать их мнение».
Порезультатам проведенной игры первое место поделили команды Владикавказа и Волгограда. Всего одно очко им уступила команда Астрахани. По сложившейся традиции кубок «Ростелекома» получили все участники. После награждения в студиях за чаепитием состоялось обсуждение игры.
Руслан Бимбасов, капитан северо-осетинской команды: «Спасибо «Ростелекому» за такую замечательную возможность, за интересную и насыщенную игру и за то, что наши вузы стали первыми участниками в расширенном формате. У нас действительно море впечатлений, – все ребята играли просто здорово; и хотелось бы встречаться в таком режиме чаще».
Поддержка молодежных образовательных проектов, направленных на рост и развитие личности, повышение уровня знаний детей и юношества, является составляющей частью корпоративной социальной ответственности «Ростелекома».
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