Экономика

ВТБ приглашает волгоградцев на ярмарку недвижимости

Экономика 14.02.2019 12:36 Реклама
258 0
14.02.2019 12:36


Банк ВТБ 16 февраля в Волгограде проведет ярмарку недвижимости для тех, кто задумался над улучшением своих жилищных условий или решил приобрести квартиру в качестве инвестиций. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, посетителям будет представлен широкий выбор объектов и возможность оформления ипотечного кредита в ВТБ.
"На ярмарке жители региона получат доступ к эксклюзивным предложениям от ведущих строительных компаний. Покупатели смогут забронировать квартиру в понравившемся жилом комплексе, получить квалифицированную консультацию специалиста банка ВТБ по вопросам ипотечного кредитования, рассчитать размер возможного ежемесячного платежа, а также подать заявку на оформление кредита", - отметили в ВТБ.
Напомним, что на данный момент при оформлении жилищного кредита или рефинансировании действующего займа в ВТБ действует ставка от 10,1%годовых. Кроме того, банк принимает заявки на ипотечные кредиты в рамках программы госсубсидирования для семей c двумя и более детьми по ставке 6%. Также действуют совместные специальные программы с партнерами в регионе.
На площадке соберутся крупнейшие застройщики Волгоградской области – ГК «Синара-Девелопмент», ГК «Волгострой» МН«Ваш Выбор», ГК«Пересвет-Юг», ГК«Гала Групп», ООО«Лига Сервис», ООО«ДСК», ГК «ДарсДевеломпент», ООО«ТМ Строй».

Ярмарка недвижимости пройдет 16 февраля на территории ТРК «Мармелад» (ул. Землячки, 110Б).
Время проведения – с 10:00 до 19:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде "нулевые" квитанции за вывоз мусора получат жители шести районов
28.01.2019 16:17
14046 10
Кредитору волгоградского меткомбината "Красный Октябрь" не удалось "обнулить" дело о банкротстве предприятия
17.01.2019 16:37
11914 16
Утратил право собственности: ВМК "Красный Октябрь" лишили здания лодочной станции
06.02.2019 18:46
10859 9
Экономика
14.02.2019 08:15
Экономика 14.02.2019 08:15
4362 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.02.2019 16:56
Экономика 13.02.2019 16:56
10429 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.02.2019 16:55
Экономика 13.02.2019 16:55
962 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.02.2019 14:22
Экономика 13.02.2019 14:22
726 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.02.2019 12:19
Экономика 13.02.2019 12:19
6252 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.02.2019 11:24
Экономика 13.02.2019 11:24
751 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.02.2019 20:18
Экономика 12.02.2019 20:18
8034 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.02.2019 15:49
Экономика 12.02.2019 15:49
1037 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.02.2019 12:44
Экономика 11.02.2019 12:44
1953 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.02.2019 17:42
Экономика 08.02.2019 17:42
2929 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.02.2019 15:22
Экономика 08.02.2019 15:22
7838 18 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.02.2019 11:00
Экономика 08.02.2019 11:00
799 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.02.2019 10:43
Экономика 07.02.2019 10:43
1419 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.02.2019 18:46
Экономика 06.02.2019 18:46
10859 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.02.2019 10:22
Экономика 06.02.2019 10:22
1982 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:10
Судебные приставы «кошмарят» должников-автомобилистов прямо на дорогеСмотреть фотографии
14:09
Подлатать к весне: на дорогах Волгограда начался ямочный ремонтСмотреть фотографии
13:34
«Ростелеком» с помощью видеоконференцсвязи организовал игру «Что? Где? Когда?»Смотреть фотографии
12:38
Каждый третий собственник жилья в Волгограде не пускает газовиков в квартируСмотреть фотографии
12:36
ВТБ приглашает волгоградцев на ярмарку недвижимостиСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде сын хозяйки жилья пропил нетбук квартиранткиСмотреть фотографии
11:40
Труп мужчины обнаружен в сгоревшем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
Жители Волгоградской области 420 километров дорог назвали плохимиСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде соседи убили пенсионерку и бросили тело в овраг Смотреть фотографии
10:46
Похитителя чужой барсетки в гипермаркете помогли найти волгоградцыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Житель Волгоградской области пожаловался главе СК РФ на врачей и попросил возбудить уголовное делоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:07
В Волгограде из камеры хранения супермакета похитили сумкуСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области более 2 тысяч ограничений наложили на неплательщиков за электроэнергиюСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде большое счастье горожан хотят сложить из мелочей Смотреть фотографииCмотреть видео
17:49
В Волгоградской области сотрудник ЖЭУ обокрал пенсионеркуСмотреть фотографии
16:56
Малому бизнесу Волгоградской области обещают подсластить налоговую «пилюлю» Смотреть фотографии
16:55
В «Садах Придонья» определили лидеров по профессиямСмотреть фотографии
16:48
Полку УК в Волгоградской области прибылоСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде осужденные сошьют 70 тысяч солдатских пилоток к Дню ПобедыСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде внучка вынесла из дома бабушки ценностей на 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области в реализации проекта сохранения Волги нашли "слабое звено"Смотреть фотографии
16:03
Глава Волгограда потребовал перенести «жуткую» трамвайную остановку в центре города Смотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиковСмотреть фотографии
14:52
На юге Волгограда воспитатель детсада попала под колеса легковушкиСмотреть фотографии
13:07
В Волгоградской области молодой полицейский с треском провалил свой дерзкий бизнес-планСмотреть фотографии
13:00
"Емкор", еще "Емкор": В Волгограде осужденному соучредителю УК предъявили новое обвинениеСмотреть фотографии
12:43
В Волжском при падении крана пострадал рабочийСмотреть фотографии
12:33
Пьяный и влюбленный: волгоградец украл из цветочного магазина 25 розСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области ретивые коллекторы попали на деньгиСмотреть фотографии
12:19
Волгоградская область проведет кадастровую оценку земель населенных пунктов и особо охраняемых территорийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 