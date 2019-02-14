ВТБ приглашает волгоградцев на ярмарку недвижимости

Экономика 14.02.2019 12:36 Реклама
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14.02.2019 12:36
Банк ВТБ 16 февраля в Волгограде проведет ярмарку недвижимости для тех, кто задумался над улучшением своих жилищных условий или решил приобрести квартиру в качестве инвестиций.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, посетителям будет представлен широкий выбор объектов и возможность оформления ипотечного кредита в ВТБ.
"На ярмарке жители региона получат доступ к эксклюзивным предложениям от ведущих строительных компаний. Покупатели смогут забронировать квартиру в понравившемся жилом комплексе, получить квалифицированную консультацию специалиста банка ВТБ по вопросам ипотечного кредитования, рассчитать размер возможного ежемесячного платежа, а также подать заявку на оформление кредита", - отметили в ВТБ.
Напомним, что на данный момент при оформлении жилищного кредита или рефинансировании действующего займа в ВТБ действует ставка от 10,1%годовых. Кроме того, банк принимает заявки на ипотечные кредиты в рамках программы госсубсидирования для семей c двумя и более детьми по ставке 6%. Также действуют совместные специальные программы с партнерами в регионе.
На площадке соберутся крупнейшие застройщики Волгоградской области – ГК «Синара-Девелопмент», ГК «Волгострой» МН«Ваш Выбор», ГК«Пересвет-Юг», ГК«Гала Групп», ООО«Лига Сервис», ООО«ДСК», ГК «ДарсДевеломпент», ООО«ТМ Строй».
Ярмарка недвижимости пройдет 16 февраля на территории ТРК «Мармелад» (ул. Землячки, 110Б).
Время проведения – с 10:00 до 19:00.
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