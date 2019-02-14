Жители Волгоградской области 420 километров дорог назвали плохими





На карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» жители Волгоградской области отметили 537 участков магистралей, находящихся в плохом состоянии - их общая протяженность составляет 420 км. За ремонт этих дорог собрано более 16 тыс. голосов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ. Между тем, в семи районах Волгограда будет отремонтировано 24 участка автомобильных дорог, отмеченных на карте проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Все они были указаны жителями областного центра на сайте проекта как убитые и требующие ремонта или реконструкции.

В перечень дорог, на которых в 2019 г. планируется проведение ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги», вошли улицы академика Богомольца, Мясникова, Дегтярева, Героев Шипки, Клименко, Гидростроителей в Тракторозаводском районе, улицы Петра Гончарова, Поддубного, Кузнецова, Башкирская, генерала Штеменко в Краснооктябрьском районе, улицы Полины Осипенко, Полоненко; в Ворошиловском районе, улицы имени Неждановой, Кузнецкая, Огарева, Академическая, Автотранспортная в Дзержинском районе, улицы Полухина, Автомобилистов и проспект Университетский в Советском районе, улицы Гранатовая и Вязовая в Кировском районе и улица Лазоревая в Красноармейском районе.

Отметим, что всего в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» профильные службы отремонтируют 35 участков городских дорог. Кроме того, с учетом мнения граждан, проголосовавших на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», будет проведена реконструкция дорожного полотна на улице Латошинской (от улицы Героев Тулы до выхода на 3-ю Продольную магистраль). Также бюджетные средства заложены на строительство дороги по улице имени Пожарского. Дополнительно будет проведен ямочный ремонт или ремонт картами на проспектах Столетова и Жукова, улицах Бахтурова, Танеева, Якуба Коласа, Новодвинской и Ростовской. Все они также были отмечены жителями города на карте убитых дорог.

Фото сайта ОНФ.