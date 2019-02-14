Общество

Жители Волгоградской области 420 километров дорог назвали плохими

Общество 14.02.2019 11:28
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14.02.2019 11:28


На карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» жители Волгоградской области отметили 537 участков магистралей, находящихся в плохом состоянии -  их общая протяженность составляет 420 км. За ремонт этих дорог собрано более 16 тыс. голосов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ. Между тем, в семи районах Волгограда  будет отремонтировано 24 участка автомобильных дорог, отмеченных на карте проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Все они были указаны жителями областного центра на сайте проекта как убитые и требующие ремонта или реконструкции.
В перечень дорог, на которых в 2019 г. планируется проведение ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги», вошли улицы академика Богомольца, Мясникова, Дегтярева, Героев Шипки, Клименко, Гидростроителей в Тракторозаводском районе, улицы Петра Гончарова, Поддубного, Кузнецова, Башкирская, генерала Штеменко в Краснооктябрьском районе, улицы Полины Осипенко, Полоненко; в Ворошиловском районе, улицы имени Неждановой, Кузнецкая, Огарева, Академическая, Автотранспортная в Дзержинском районе, улицы Полухина, Автомобилистов и проспект Университетский в Советском районе, улицы Гранатовая и Вязовая в Кировском районе и улица Лазоревая в Красноармейском районе.
Отметим, что всего в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» профильные службы отремонтируют 35 участков городских дорог. Кроме того, с учетом мнения граждан, проголосовавших на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», будет проведена реконструкция дорожного полотна на улице Латошинской (от улицы Героев Тулы до выхода на 3-ю Продольную магистраль). Также бюджетные средства заложены на строительство дороги по улице имени Пожарского. Дополнительно будет проведен ямочный ремонт или ремонт картами на проспектах Столетова и Жукова, улицах Бахтурова, Танеева, Якуба Коласа, Новодвинской и Ростовской. Все они также были отмечены жителями города на карте убитых дорог.
Фото сайта ОНФ. 

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