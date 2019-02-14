Расследования

Похитителя чужой барсетки в гипермаркете помогли найти волгоградцы

Расследования 14.02.2019 10:46
2764 0
14.02.2019 10:46

В Волгограде задержан 51-летний мужчина, который забрал оставленную в гипермаркете чужую барсетку. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, ранее с заявлением о краже обратился 40-летний волгоградец. Он просил привлечь к уголовной ответственности неизвестного, похитившего барсетку с деньгами, банковскими картами, оставленную им на стеллаже в одном из залов гипермаркета в Советском районе. Установленные камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого подозреваемого, причастного к  совершению данного преступления.
Благодаря  опубликованного в СМИ  изображения предполагаемого преступника  оперативники получили информацию о личности и задержали злоумышленника. Мужчина признался, что, увидев на стеллаже одного из супермаркетов оставленную потерпевшим барсетку, забрал ее себе. Обнаружив в ней деньги, подозреваемый потратил их на погашение кредита, а банковские карты выбросил. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». 


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Матери убитых девушек пришли в Волгоградский облсуд посмотреть в глаза расчленителю
12.02.2019 10:47
25182 0
В Волжском директором муниципального предприятия стал бизнесмен с миллионными долгами
18.01.2019 12:32
20363 4
В Волгоградском облсуде в громком деле экс-директора благотворительного фонда Землянского объявлен перерыв (онлайн трансляция)
28.01.2019 15:14
10613 4
Расследования
14.02.2019 09:59
Расследования 14.02.2019 09:59
2146 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.02.2019 13:00
Расследования 13.02.2019 13:00
10204 19 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.02.2019 11:42
Расследования 13.02.2019 11:42
2375 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.02.2019 14:05
Расследования 12.02.2019 14:05
1828 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.02.2019 10:47
Расследования 12.02.2019 10:47
25182 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.02.2019 09:26
Расследования 12.02.2019 09:26
2393 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.02.2019 16:08
Расследования 11.02.2019 16:08
3439 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.02.2019 13:51
Расследования 11.02.2019 13:51
2943 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.02.2019 13:44
Расследования 11.02.2019 13:44
1766 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.02.2019 11:33
Расследования 11.02.2019 11:33
5001 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.02.2019 14:20
Расследования 10.02.2019 14:20
2290 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.02.2019 11:51
Расследования 08.02.2019 11:51
11942 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.02.2019 10:11
Расследования 08.02.2019 10:11
11162 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.02.2019 13:18
Расследования 07.02.2019 13:18
8477 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.02.2019 10:31
Расследования 07.02.2019 10:31
8486 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:28
Жители Волгоградской области 420 километров дорог назвали плохимиСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде соседи убили пенсионерку и бросили тело в оврагСмотреть фотографии
10:46
Похитителя чужой барсетки в гипермаркете помогли найти волгоградцыCмотреть видео
09:59
Житель Волгоградской области пожаловался главе СК РФ на врачей и попросил возбудить уголовное делоСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде из камеры хранения супермакета похитили сумкуСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области более 2 тысяч ограничений наложили на неплательщиков за электроэнергиюСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде большое счастье горожан хотят сложить из мелочей Смотреть фотографииCмотреть видео
17:49
В Волгоградской области сотрудник ЖЭУ обокрал пенсионеркуСмотреть фотографии
16:56
Малому бизнесу Волгоградской области обещают подсластить налоговую «пилюлю» Смотреть фотографии
16:55
В «Садах Придонья» определили лидеров по профессиямСмотреть фотографии
16:48
Полку УК в Волгоградской области прибылоСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде осужденные сошьют 70 тысяч солдатских пилоток к Дню ПобедыСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде внучка вынесла из дома бабушки ценностей на 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области в реализации проекта сохранения Волги нашли "слабое звено"Смотреть фотографии
16:03
Глава Волгограда потребовал перенести «жуткую» трамвайную остановку в центре города Смотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиковСмотреть фотографии
14:52
На юге Волгограда воспитатель детсада попала под колеса легковушкиСмотреть фотографии
13:07
В Волгоградской области молодой полицейский с треском провалил свой дерзкий бизнес-планСмотреть фотографии
13:00
"Емкор", еще "Емкор": В Волгограде осужденному соучредителю УК предъявили новое обвинениеСмотреть фотографии
12:43
В Волжском при падении крана пострадал рабочийСмотреть фотографии
12:33
Пьяный и влюбленный: волгоградец украл из цветочного магазина 25 розСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области ретивые коллекторы попали на деньгиСмотреть фотографии
12:19
Волгоградская область проведет кадастровую оценку земель населенных пунктов и особо охраняемых территорийСмотреть фотографии
11:44
Молодых специалистов для «ЕвроХима» готовят ведущие профильные вузы РоссииСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области фермер провернул аферу с получением кредитов на 61 миллионСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области восстановили провалившиеся под снегом крыши домовСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области избавятся от "лишних" сельских поселенийСмотреть фотографии
20:18
На инвестфоруме в Сочи волгоградский губернатор обсудит дорожные проектыСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде на суде убийца-расчленитель испугался мести Смотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Кандидат в президенты РФС Александр Дюков посетил ВолгоградСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 