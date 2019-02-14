Похитителя чужой барсетки в гипермаркете помогли найти волгоградцы

В Волгограде задержан 51-летний мужчина, который забрал оставленную в гипермаркете чужую барсетку. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, ранее с заявлением о краже обратился 40-летний волгоградец. Он просил привлечь к уголовной ответственности неизвестного, похитившего барсетку с деньгами, банковскими картами, оставленную им на стеллаже в одном из залов гипермаркета в Советском районе. Установленные камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого подозреваемого, причастного к совершению данного преступления.

Благодаря опубликованного в СМИ изображения предполагаемого преступника оперативники получили информацию о личности и задержали злоумышленника. Мужчина признался, что, увидев на стеллаже одного из супермаркетов оставленную потерпевшим барсетку, забрал ее себе. Обнаружив в ней деньги, подозреваемый потратил их на погашение кредита, а банковские карты выбросил. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».