Малому бизнесу Волгоградской области обещают подсластить налоговую «пилюлю»

Экономика 13.02.2019 16:56
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13.02.2019 16:56
Патентная система налогообложения по-прежнему отпугивает малый бизнес Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет экономической политики и развития региона предложил сделать патенты доступнее для коммерсантов. В Волгоградскую областную думу внесен проект закона о снижении размера потенциально возможного дохода коммерсантов, от которого зависит сумма взимаемого налога. Для каждого вида предпринимательской деятельности законом установлен свой годовой доход. Инициаторами внесения поправок в налоговое законодательство выступили администрации 22 районов области и трех городских округов (Урюпинска, Камышина и Фролово). Местные власти заявили, что реальные доходы индивидуальных предпринимателей далеки от тех, которые прописаны в документе.
О том, что малый бизнес региона сторонится патентов, свидетельствует и статистика. Так, на 1 января 2018 года данный вид налогообложения применяли 1250 коммерсантов. Это всего 2,2% от общего количества индивидуальных предпринимателей в регионе. Сумма налоговых отчислений составила порядка 45 млн рублей. В Клетском, Новоаннинском и Ольховском районах не было выдано ни одного патента. Еще в шести районах на такой риск пошли по одному предпринимателю. Для ИП самым популярным видом налогообложения остается ЕНВД, который с начала 2021 года прекратит свое существование. Поэтому удешевление патентов, по мнению разработчиков закона, может явиться стимулом для бизнеса выбрать именно этот вид налогообложения.
Справка. Патенты для индивидуальных предпринимателей выдаются сроком до 12 месяцев. Налоговой базой выступает потенциально возможный к получению годовой доход, 6% от которого коммерсант обязан заплатить государству (если патент выдан на 12 месяцев). В Волгоградской области, как и во многих других субъектах страны, для предпринимателей-новичков действуют налоговые каникулы сроком на 2 года. Под льготу подпадают ИП, работающие в производственной, социальной или научной областях, а также в сфере бытовых услуг. Период действия нулевой налоговой ставки для таких коммерсантов – по 2020 год.
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