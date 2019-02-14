Экономика

В Волгоградской области более 2 тысяч ограничений наложили на неплательщиков за электроэнергию

Экономика 14.02.2019 08:15
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14.02.2019 08:15


Наложение ограничительных мер до выплат задолженности по судебному иску остается одной из основных мер по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию.   По данным службы по работе с дебиторской задолженностью  ПАО «Волгоградэнергосбыт», в 2018 году судебными приставами-исполнителями в исполнение решений судов по взысканию долгов граждан-потребителей  перед энергосбытовой компанией  вынесено  511 постановлений о запрете на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества,  407 постановлений в отношении движимого имущества должников, 1 057 постановлений о временном ограничении права выезда должника за пределы РФ.
Как сообщили ИА «Высота 102» пресс-служба компании, особенно активно работа ведется в Волгограде, городах Камышин, Волжский, Котово,  Жирновск,  Фролово, а также в Еланском, Руднянском,  Дубовском,  Михайловском, Городищенском, Иловлинском,  Среднеахтубинском,  Светлоярском районах.  
Напомним, что помимо уплаты основной суммы, должник, проигнорировавший решение суда, будет вынужден оплатить исполнительский сбор и судебные издержки.
Также согласно законодательству на долг будут начислены пени. Со второго месяца просрочки штраф – 1/300 ставки рефинансирования, с четвёртого месяца пени – 1/130 ставки.  И в зависимости от суммы долга должнику может быть ограничена подача электроснабжения уже после 2 месяцев неоплаты. Решения суда для применения этих мер не требуется.
Чтобы не было проблем с электричеством в доме или квартире, ПАО «Волгоградэнергосбыт» рекомендуют вовремя платить по счетам и при получении данных о задолженности не доводить долговой вопрос до суда.

 

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