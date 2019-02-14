Экономика 14.02.2019 08:15
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14.02.2019 08:15
Наложение ограничительных мер до выплат задолженности по судебному иску остается одной из основных мер по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию. По данным службы по работе с дебиторской задолженностью ПАО «Волгоградэнергосбыт», в 2018 году судебными приставами-исполнителями в исполнение решений судов по взысканию долгов граждан-потребителей перед энергосбытовой компанией вынесено 511 постановлений о запрете на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, 407 постановлений в отношении движимого имущества должников, 1 057 постановлений о временном ограничении права выезда должника за пределы РФ.
Как сообщили ИА «Высота 102» пресс-служба компании, особенно активно работа ведется в Волгограде, городах Камышин, Волжский, Котово, Жирновск, Фролово, а также в Еланском, Руднянском, Дубовском, Михайловском, Городищенском, Иловлинском, Среднеахтубинском, Светлоярском районах.
Напомним, что помимо уплаты основной суммы, должник, проигнорировавший решение суда, будет вынужден оплатить исполнительский сбор и судебные издержки.
Также согласно законодательству на долг будут начислены пени. Со второго месяца просрочки штраф – 1/300 ставки рефинансирования, с четвёртого месяца пени – 1/130 ставки. И в зависимости от суммы долга должнику может быть ограничена подача электроснабжения уже после 2 месяцев неоплаты. Решения суда для применения этих мер не требуется.
Чтобы не было проблем с электричеством в доме или квартире, ПАО «Волгоградэнергосбыт» рекомендуют вовремя платить по счетам и при получении данных о задолженности не доводить долговой вопрос до суда.
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