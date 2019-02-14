Здравоохранение

Грипп уложил третий по населению город Волгоградской области

Здравоохранение 13.02.2019 11:39
2340 0
13.02.2019 11:39


В Камышине Волгоградской области закрыты на карантин восемь школ. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района, к четырем закрытым в понедельник школам - №4,5,9 и 10 – присоединились еще четыре образовательных учреждения - №7,12,16 и 18. Учебный процесс приостановлен в целях предотвращения распространения ОРВИ и гриппа. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области пояснили, что пока такого массового закрытия школ, как в Камышине, в регионе нет. «Ситуация находится на контроле, пока для противодействия распространения инфекции достаточно точечных мер», - заявили здесь. Напомним, уровень заболеваемости по ОРВИ и гриппу в Волгоградской области находится ниже эпидпорога. 

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