Грипп уложил третий по населению город Волгоградской области

Здравоохранение 13.02.2019 11:39
2340 0
13.02.2019 11:39
В Камышине Волгоградской области закрыты на карантин восемь школ. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района, к четырем закрытым в понедельник школам - №4,5,9 и 10 – присоединились еще четыре образовательных учреждения - №7,12,16 и 18. Учебный процесс приостановлен в целях предотвращения распространения ОРВИ и гриппа. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области пояснили, что пока такого массового закрытия школ, как в Камышине, в регионе нет. «Ситуация находится на контроле, пока для противодействия распространения инфекции достаточно точечных мер», - заявили здесь. Напомним, уровень заболеваемости по ОРВИ и гриппу в Волгоградской области находится ниже эпидпорога.
Реклама
Популярное по теме
11.02.2019 12:22
17975 3
09.02.2019 17:43
20083 0
22.01.2019 13:07
10115 4
В Волгоградской области из-за гриппа и ОРВИ закрыто 7 школ11.02.2019 12:22
Здравоохранение 11.02.2019 12:22
17975 3 Обсудить
Жителей поселка Волгоградской области хотят лишить «народной» аптеки10.02.2019 11:44
Здравоохранение 10.02.2019 11:44
8707 0 Обсудить
Это не рак: в Волгоградской области чаще всего умирают от другой болезни09.02.2019 17:43
Здравоохранение 09.02.2019 17:43
20083 0 Обсудить
В «недоброжелательную» стоматологию на севере Волгоградской области срочно требуется главврач08.02.2019 12:47
Здравоохранение 08.02.2019 12:47
7037 0 Обсудить
В Волгоградской области детей в 22 школах «разобщили» в целях профилактики ОРВИ04.02.2019 14:25
Здравоохранение 04.02.2019 14:25
7507 0 Обсудить
В Волгограде от бешенства привьют охотников и зоозащитников02.02.2019 15:05
Здравоохранение 02.02.2019 15:05
2551 0 Обсудить
В волгоградских больницах готовят новые койки для больных гриппом01.02.2019 14:09
Здравоохранение 01.02.2019 14:09
2678 2 Обсудить
В Волгоградской области готовятся к эпидемии гриппа28.01.2019 13:03
Здравоохранение 28.01.2019 13:03
10382 2 Обсудить
В Волгограде новый корпус онкологии построят через три года22.01.2019 13:07
Здравоохранение 22.01.2019 13:07
10115 4 Обсудить
Масштабный ремонт и полное переоснащение: стоматология №12 продолжает модернизацию17.01.2019 16:53
Здравоохранение 17.01.2019 16:53
3643 0 Обсудить
Военные медики за год провели в Волгоградской области 4400 операций12.01.2019 12:31
Здравоохранение 12.01.2019 12:31
5751 0 Обсудить
Врачи из Волгограда стали чемпионами России по мини-футболу07.01.2019 21:12
Здравоохранение 07.01.2019 21:12
7385 0 Обсудить
Кашель и насморк: в Волгоградской области случаев заболевания гриппом не выявлено31.12.2018 10:20
Здравоохранение 31.12.2018 10:20
4306 0 Обсудить
На реконструкцию Волгоградского онкодиспансера выделено 1,8 миллиарда рублей29.12.2018 13:26
Здравоохранение 29.12.2018 13:26
4297 1 Обсудить
В новогодние каникулы больницы Волгоградской области будут работать в особом режиме29.12.2018 09:58
Здравоохранение 29.12.2018 09:58
2342 4 Обсудить
Реклама