Общество 13.02.2019 11:23
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13.02.2019 11:23
В поселке Мичуринский Камышинского районе Волгоградской области завершились работы по восстановлению кровельного покрытия трёх многоквартирных домов, пострадавших в результате обильного снегопада. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района. Не прошли проверку временем и погодой крыши сразу трёх многоквартирных домов по улице Совхозной в посёлке Мичуринский.
Напомним, первое ЧП произошло ранним утром 28 января по улице Совхозной, 38, а спустя несколько часов обрушились перекрытия у соседнего дома №19. 30 января администрация сельского поселения сообщила уже о третьем обрушении крыши у дома №15.
Работы были выполнены силами как частных организаций, так и муниципальных служб. В целях профилактики возможных обрушений были очищены от снега также крыши еще 14 домов.
К слову, пострадавшие дома построены в начале 80-х годов и были поставлены в очередь ожидания на проведение планового капитального ремонта на 2032 – 2035 годы. В связи со случившемся органы местного самоуправления намерены обратиться в фонд капремонта с просьбой перенести ремонт этих зданий на более ранний срок.
Фото Александра Германова. http://pressa-uezd.ru/?p=16627#more-16627
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