Мусорному регоператору Волгоградской области теперь не хватило бункеров

Общество 12.02.2019 13:29
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12.02.2019 13:29
Еще 18 бункеров открытого типа закупает ООО «Управление отходами-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели регоператор выделил 270 тысяч рублей. Между тем, напомним, после мусорного коллапса, устроенного в Волгограде, компания в срочном порядке взяла в аренду в конце января дополнительную партию мусоровозов на общую сумму почти в треть миллиарда рублей. Также после нового года покупались контейнеры и те же бункеры. В «Управлении отходами-Волгоград» не сразу признались в нехватке оборудования и техники, а также - в просчетах с логистикой.
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