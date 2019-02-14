Мусорному регоператору Волгоградской области теперь не хватило бункеров





Еще 18 бункеров открытого типа закупает ООО «Управление отходами-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели регоператор выделил 270 тысяч рублей. Между тем, напомним, после мусорного коллапса, устроенного в Волгограде, компания в срочном порядке взяла в аренду в конце января дополнительную партию мусоровозов на общую сумму почти в треть миллиарда рублей. Также после нового года покупались контейнеры и те же бункеры. В «Управлении отходами-Волгоград» не сразу признались в нехватке оборудования и техники, а также - в просчетах с логистикой.



