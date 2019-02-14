



Территория автостоянки в центре Волгограда под Комсомольским путепроводом, право собственности на которую сейчас в судах отстаивает городской департамент муниципального имущества, превращена в помойку, общественный туалет и место для алкогольных возлияний. Как сообщает ИА «Высота 102», на крайне неприглядный вид этого места, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала, в последнее время стали обращать внимание неравнодушные волгоградцы.

Как следует из документов арбитражного суда, собственником площадки являлось ЗАО «Нижневолжское управление технологического транспорта». В 2001 году постановлением администрации Волгограда земельный участок в 761 кв.м. был предоставлен в аренду для эксплуатации автостоянки. В 2002 году был утвержден акт приемки законченного объекта – парковки служебного автотранспорта по улице Комсомольской - улице Коммунистической (под путепроводом) в Центральном районе Волгограда, построенной по заказу ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть».





В 2009 году на основании договора купли-продажи ЗАО «Нижневолжское управление технологического транспорта» приобрело автостоянку со зданием КПП в собственность. По мнению администрации Волгограда, спорный объект является движимым имуществом, а право собственности ЗАО «Нижневолжское управление технологического транспорта» на объект как на недвижимое имущество зарегистрировано в отсутствие правовых оснований для регистрации права.





Арбитражный суд установил, что муниципалитет не предоставлял земельный участок для целей капитального строительства, а лишь для размещения автостоянки на временный срок. На этом основании исковые требования о признании отсутствующим права собственности в арбитражном суде Волгоградской области были удовлетворены. Апелляционная инстанция оставила это судебное решение без изменений. Сейчас судебные тяжбы по вопросу автостоянки под Комсомольским мостом находятся на стадии рассмотрения в кассационной инстанции - арбитражном суде Поволжского округа.



