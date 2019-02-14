В Волгограде сумку с деньгами украли с полки в гипермаркете







Мужчина в светлой куртке похитил небольшую сумку с деньгами и банковскими картами, которую на стеллаже в гипермаркете оставил один из покупателей, сообщает ИА «Высота 102». По информации Управления МВД по Волгограду, потерявший имущество 40-летний волгоградец обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Теперь полиция ищет предполагаемого преступника. Судя по видео, это мужчина 45-50 лет. Он был одет в темную кепку, белую куртку, синие джинсы и черные ботинки.





Граждан, узнавших разыскиваемого, просят обратиться в отдел полиции Советского района Волгограда по телефонам: 46-51-15, 93-76-26 либо 02. Анонимность и конфиденциальность гарантирована.



