Матери убитых девушек пришли в Волгоградский облсуд посмотреть в глаза расчленителю





Сегодня в Волгоградском облсуде заканчивается судебное следствие по делу Александра Масленникова, которого судят за убийство двух волжанок - Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в суд пришли матери убитых подруг, брат Ольги Шапошниковой, который посещает все заседания, а также их друзья и другие родственники. Женщины должны помочь определить суду стоимость похищенных Масленниковым после убийства вещей подруг, в частности, золотых украшений. На первом фото - мать Ольги Шапошниковой, ее гражданский супруг и брат.





10-40. Заседание началось с того, что потерпевшие подтвердили свое ранее направленное заявление, в котором просят суд уведомить их о месте отбывания наказания Александром Масленниковым, если он будет осужден. А также проинформировать их о его освобождении. Судья пояснил, что они имеют право это знать.





10-50. Судья зачитал показания Александра Масленникова. Он забрал телефоны погибших после убийства, вышел на улицу, вытащил батарейки и сим-карты и выбросил телефоны в урну. Дошел до павильона и купил водку. Вернулся домой, где расчленил трупы. В процессе срезал одежду и снимал золотые украшения. Золото он ополоснул водой и сложил вместе с вещами, а также с расчлененными трупами в шкаф. Украшения он также потом выбросил.

(Матери убитых девушек держатся и сохраняют спокойствие - прим. корр. ИА "Высота 102").













11-00. Гособвинитель и судья допрашивают Масленникова об имуществе погибших. Они пытаются установить, собирался ли он продать их вещи. Данные факты имеют значение для определения имущественного вреда по уголовному делу о краже, которую ему также инкриминируют. Масленников заявил, что не помнит, были ли у девушек кошельки и часы. (Гособвинитель тихо переговаривается с матерями убитых девушек - прим. корр. ИА "Высота 102"). Про цепочку, крестик, кольца Масленников помнит. Как снял их с жертв и положил в карман джинсов. Масленников говорит: "Мне надо было оставить квартиру в том виде, в котором я ее снял. Я осмотрел вещи, они не представляли ценности, поэтому я их выкинул".





11-05. Судья спросил Масленникова, хотел ли он обратить вещи в свою пользу? Масленников ответил: "Я понял, что никуда их не смогу сдать. На фоне моего преступления, кому-то еще дарить...". Он не успел ответить, как его перебил гособвинитель. (Изначально Масленников не рассматривал вещи как имущество, которым мог распорядиться. Но теперь он, наконец, признался. Вспомнил и про часы "Санлайт" на одной из жертв, и про кошельки - прим. корр. ИА "Высота 102"). Масленников признал в полном объеме кражу вещей. (На этапе следствия этого он не признавал - прим. корр. ИА "Высота 102").













11-10. Судья спросил Масленникова, почему он не признавал кражу. Тот ответил, что был не в том состоянии. (Масленников отвечает тихо и невнятно - прим. ред. ИА "Высота 102").





11-13. Мать Дарьи Лабутиной заявила о желании подать гражданский иск к Масленникову о возмещении компенсации морального вреда. Аналогичный иск ранее подала мама Ольги Шапошниковой. Объявлен 5-минутный перерыв для составления искового заявления.





11-18. Родные Ольги Шапошниковой подтвердили, что в иске о компенсации возмещения морального вреда к Масленникову заявлена сумма в 2 миллиона рублей.





11-20. В перерыве Наталья Васильевна, мать Ольги Шапошниковой в коридоре разговаривает, видимо, с подругой убитой дочери. Женщина разволновалась: "За что такое? Оля была безобидной, приветливой девчонкой. Только пожизненное. Это мерзкое чудовище. Он грабил, насиловал, убивал. Что дальше? Мы бы его разорвали!". Мать и брат Ольги Шапошниковой в коридоре также говорят о том, что взыскать моральный вред с Масленникова будет невозможно.













11-42. Перерыв закончен. Судья озвучил, что мама Дарьи Лабутиной, Светлана Михайловна заявила гражданский иск к Масленникову в размере 2 миллионов рублей. Подсудимый ознакомился с текстом иска.





11-45. Гособвинитель пояснил, что потеря любимой дочери - это невосполнимая утрата. Но гражданский кодекс предусматривает возможность получения компенсации. Светлана Михайловна, по словам прокурора, этим воспользовалась.





11-50. Александр Масленников отказался выражать свое отношение к гражданскому иску. Заявил, что выскажет его в ходе прений сторон. При этом он попросил рассмотреть его ходатайство, связанное, по его словам, с его жизнью и здоровью в закрытом режиме. Однако судья не увидели тайны в этом и зачитал ходатайство. Александр Масленников просит не сообщать потерпевшим о месте отбывания им наказания, так как опасается за негативные последствия для себя. Мол, ему поступали угрозы от родственников.





11-51. Судебное заседание отложено до 18 февраля. Когда мама Ольги Шапошниковой выходила из зала, обернувшись на Масленникова, она прокричала: "Испугался!". И, когда уже в коридоре подошла к родственникам, добавила: "Трусом оказался, чудовище!".