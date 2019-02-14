В Волгоградской области в ДТП попали сразу три пассажирские "Газели"

Происшествия 12.02.2019 10:48
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12.02.2019 10:48
Авария с участием трех пассажирских "Газелей" произошла в Камышинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 60-летний водитель автомашины "ГАЗ-322132" напротив дома № 31 ул. Пролетарской не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля "ГАЗ-322132" (маршрут № 24) и совершил с ним столкновение.
От удара автомобиль "ГАЗ-322132" по инерции совершил столкновение с двигающимся впереди автомобилем "ГАЗ-2705". В результате ДТП 69-летняя пассажир "ГАЗ-322132" самостоятельно обратилась в травмпункт.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области.
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