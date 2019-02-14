



Следователи устанавливают обстоятельства гибели троих местных жителей в селе Прямая Балка Дубовского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне вечером. В одном из домов были обнаружены тела троих человек - 43-летнего, 56-летнего и 34-летнего мужчин.

По предварительным данным, дом, где произошло ЧП, был оборудован дровяной печью, переделанной под газовое отопление жилища - в кирпичную конструкцию вмонтирована горелка, подключенная к центральному газопроводу. Известно, что домовладение принадлежало старшему мужчине, навестить которого вечером пришел коллега, обеспокоенный отсутствием товарища на рабочем месте. С его слов, как только он зашел в жилище, почувствовал сильный запах гари и высокую температуру. Увидев тела троих мужчин, он сразу же вызвал на место происшествия сотрудников экстренных служб и правоохранительных органов. На момент осмотра места происшествия заслонка печи была закрыта, что строго запрещено нормами безопасности. Вероятнее всего, причиной гибели троих человек стало отравление угарным газом.











