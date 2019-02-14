В Волгоградской области вынесли приговор убийце фермера и его жены





К 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 40-летний житель Волгоградской области за убийство фермера и его жены с целью наживы, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Рудник.

По данным следствия, в мае 2017 года осужденный осуществлял ремонтные работы дома у семейной пары, проживающей в станице Нижний Чир Суровикинского района. Выяснив, что в жилище может храниться крупная сумма денег – в районе 5 миллионов рублей, злоумышленник решил совершить разбойное нападение на своих работодателей. Вечером 9 июня 2017 года в летней кухне домовладения он расправился с главой семьи, проломив ему череп обухом топора и перерезав горло, а затем прошел в дом, где сначала связал, а затем задушил супругу убитого мужчины. Обыскав жилище, найти сбережения осужденному так и не удалось. Похитив золотые украшения и вытащив из карманов потерпевших денежные средства на общую сумму чуть больше 50 тысяч рублей, мужчина скрылся, при этом устроив пожар в доме и летней кухне - таким образом злоумышленник пытался скрыть следы совершенных им преступлений.

Задержать беглого преступника удалось спустя несколько дней. Всё это время он прятался у своих родственников в Ростовской области.







