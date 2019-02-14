



5 лет в колонии общего режима проведет вор из волгоградского супермаркета, который нечаянно убил охранника. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская, в апелляционной инстанции осужденному не удалось смягчить приговор. 34-летний Николай Поцелуев также обязан уплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Трагедия произошла в январе 2018 года возле одного из сетевых магазинов Тракторозаводского района. Поцелуев прихватил с полки бутылку вина и попытался скрыться, минуя кассу. Охранники бросились на улицу за воришкой. Однако преступник со своей добычей расставаться был не намерен – одного из сотрудников ЧОПа он ударил кулаком. Мужчина упал на землю и ударился затылком об асфальт. Спустя несколько дней от полученных травм он скончался в больнице.

По приговору Тракторозаводского районного суда Поцелуев был признан виновным в открытом хищении, с применением насилия и причинении смерти по неосторожности.



