Под Волгоградом военные готовят трассу для танкового биатлона

Общество 11.02.2019 13:45
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11.02.2019 13:45
Подготовку трассы на полигоне Прудбой для проведения этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» Всеармейских игр «АрМИ-2019» начали военные инженеры соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ЮВО. Дорожную трассу и препятствия около 100 военнослужащих готовят при помощи специальной военной техники, а также бульдозеров, экскаваторов и грейдеров. Соревнования начнутся в конце февраля. Окружные и Всеармейские этапы игр «АрМИ» на полигоне «Прудбой» проводятся ежегодно с 2015 года.
Фото пресс-службы ЮВО
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