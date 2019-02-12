Общество

В финал конкурса «Лидеры России» прошли четверо волгоградцев

Общество 11.02.2019 12:45
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11.02.2019 12:45



В числе 25 финалистов конкурса «Лидеры России» от ЮФО оказались четверо волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный портал федерального проекта, итоги полуфинала среди конкурсантов от федерального округа озвучены сегодня в Ростове-на-Дону.  Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи. Его участниками станут Игорь Андреев (ООО «Гермес-Ритейл»), Александр Зотов (ООО «БФТ»), Антон Пахомов (ЗАО «НП Конфил») и Максим Щербаков (Волгоградский государственный технический университет). Всего до полуфинала дошли 35 представителей Волгограда.



Конкурс «Лидеры России» проводит открытая платформа «Россия — страна возможностей» и одноименная автономная некоммерческая организация. Главная его цель – поиск перспективных и талантливых управленцев со всей страны. За реализацию проекта отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров, возглавляемая руководителем Администрации Президента РФ Антоном Вайно. Конкурсанты выполняют различные задания и тем самым пытаются показать свои лидерские качества. Управленцы, получившие статус лидеров России, могут рассчитывать на замещение руководящих должностей в федеральных госструктурах. 300 победителей конкурса получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей каждый. 
В наблюдательный совет конкурса входят народный артист России Сергей Безруков, первый заместитель гендиректора «ТАСС» Михаил Гусман, олимпийские чемпионки Светлана Журова и Елена Исинбаева, кинорежиссер Павел Лунгин, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии  Леонид Рошаль и другие эксперты. 
Фото участников конкурса: facebook.com/leadersofrussia

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