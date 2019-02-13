Экономика

Сбербанк повышает ставки по рублевым вкладам и запускает новый промовклад в рублях «Лови выгоду»

Экономика 11.02.2019 12:44 Реклама
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11.02.2019 12:44


Сбербанк повышает ставки по линейке вкладов в рублях. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит от 0,15 до 0,60 процентного пункта.
Банк также запускает новый промовклад в рублях «Лови выгоду». Минимальная сумма промовклада — 50 тысяч рублей. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения — 5 месяцев, 12 месяцев и 1,5 года. Ставка по промовкладу составит от 7,10 до 7,65% годовых.
Вклад «Лови выгоду» можно открыть во всех отделениях банка, а также в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 31 марта 2019 года включительно.

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