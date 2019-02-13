Политика

Губернатор Волгоградской области ждет отчетов депутатов Госдумы перед населением

Политика 11.02.2019 11:56
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11.02.2019 11:56


До 1 марта должны быть утверждены графики отчетов депутатов Госдумы от Волгоградской области перед населением. С таким предложением к российским парламентариям сегодня на встрече с ними выступил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, выступления депутатов перед электоратом с докладом о проделанной, начиная с 2016 года, работе пройдут в марте – апреле. 
По словам главы региона, у жителей есть реальная потребность в информации о деятельности депутатов Гоcдумы, за которых они голосовали. «Пришло время подвести промежуточные итоги работы как всей депутатской группы от Волгоградской области в составе Федерального Собрания, так и персональные итоги работы за прошедший период, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Считаю необходимым организовать такие отчетные встречи с жителями, с партийным активом, где депутаты публично отчитаются о проведенной и проводимой работе по отстаиванию интересов Волгоградской области, решению вопросов, направленных на ее развитие».
Также Андрей Бочаров предложил депутатам Госдумы принять участие в работе по реализации национальных и приоритетных региональных проектов. Между тем, на сегодняшней встрече с губернатором присутствовали лишь три депутата-единоросса Госдумы от Волгоградской области - Анна Кувычко, Нина Черняева и Татьяна Цыбизова. При этом регион представляют в Госдуме всего семь депутатов от "ЕР", в том числе Ирина Гусева, Александр Носов, Владимир Плотников и Евгений Москвичев, а КПРФ - Николай Арефьев. 
Фото: volgograd.ru

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