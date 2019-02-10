Происшествия

В Волгограде задержали водителя с поддельными правами

Происшествия 10.02.2019 11:49
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10.02.2019 11:49


Полицейские задержали в Советском районе Волгограда подозреваемого в использовании поддельного водительского удостоверения. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Веста» под управлением 32-летнего местного жителя. В ходе проверки документов полицейские обнаружили, что водительское удостоверение, предъявленное мужчиной, имеет явные признаки подделки.
Также установлено, что в 2015 году мужчина был лишен водительских прав за нахождение за рулем транспортного средства в нетрезвом состоянии. Оказалось, что предъявленный документ когда-то действительно принадлежал реальному лицу, проживающему в Республике Чувашия. А в удостоверение была вклеена фотография задержанного.
Водитель признал вину в использовании подложного документа и пояснил, что приобрел данное водительское удостоверение в Интернете за 14 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. 

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